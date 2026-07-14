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Скончалась олимпийская чемпионка Галина Куклева 0 291

Спорт
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Галина Куклева.

Галина Куклева.

Вероятной причиной смерти олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой стала онкология, сообщил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Знаю, что у нее была онкология в тяжелой форме», — сказал Васильев.

Куклева скончалась в возрасте 53 лет.

Куклева добилась главного успеха на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, где завоевала золото в спринте на 7,5 км и серебро в эстафете. На Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити она стала бронзовым призером в эстафете. Всего на ее счету 23 победы на этапах Кубка мира.

Завершила спортивную карьеру в 2003 году.

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#биатлон #спорт #онкология #память #здоровье
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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