«Знаю, что у нее была онкология в тяжелой форме», — сказал Васильев.

Куклева скончалась в возрасте 53 лет.

Куклева добилась главного успеха на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, где завоевала золото в спринте на 7,5 км и серебро в эстафете. На Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити она стала бронзовым призером в эстафете. Всего на ее счету 23 победы на этапах Кубка мира.

Завершила спортивную карьеру в 2003 году.