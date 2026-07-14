Встреча Франции и Испании во вторник в Техасе — не просто футбольное шоу: по суммарной рыночной цене составов это самый дорогой полуфинал ЧМ — $3,2 млрд (€2,8 млрд).

Когда Килиан Мбаппе и Ламине Ямаль во вторник вечером выведут свои команды на поле стадиона AT&T в Арлингтоне, штат Техас, они будут не просто бороться за выход в финал в воскресенье, а возглавят самую дорогую по рыночной стоимости группу звезд, когда-либо собиравшуюся в полуфинале мужского чемпионата мира.

По последним данным Transfermarkt, сборная Франции оценивается примерно в 1,78 млрд долларов (1,56 млрд евро), а Испании - в 1,43 млрд долларов (1,25 млрд евро). Общая стоимость - около 3,2 млрд долларов (2,8 млрд евро), что превышает любой предыдущий полуфинал в истории турнира.

Львиная доля этой суммы приходится на несколько ключевых игроков.

Ламине Ямаль из «Барселоны», которому за день до матча исполнилось 19 лет, является самым дорогим игроком, оставшимся в турнире: его рыночная стоимость оценивается примерно в 234 млн долларов (205 млн евро), а Мбаппе ненамного уступает ему - около 211 млн долларов (185 млн евро).

Далее идут Майкл Олис и Педри, каждый из которых оценивается примерно в 176 млн долларов (154 млн евро).

В сумме эта четверка представляет собой четырех из пяти самых дорогих футболистов мира. Пятым является норвежец Эрлинг Холанд, чья сборная не дошла до этой стадии, уступив Англии.

Наибольшее превосходство Франции - в атаке: форварды, среди которых Усман Дембеле и Дезире Дуэ, доводят совокупную стоимость линии нападения примерно до 878 млн долларов (770 млн евро). Это значительно больше, чем у испанцев, чья атакующая группа, даже с Ямалем, оценивается в 489 млн долларов (428 млн евро).

Франция впереди и в обороне: защитники стоят 473 млн долларов (414 млн евро) против 337 млн долларов (295 млн евро) у Испании. Зато преимущество испанцев - на последнем рубеже: их вратари в сумме оцениваются в 113 млн долларов (99 млн евро), тогда как французские - в 67 млн долларов (58 млн евро).

Рыночная стоимость не определяет спрос на билеты

Похоже, рыночная стоимость составов не диктует спрос на билеты на матчи чемпионата мира.

Цены перепродажи на второй полуфинал в среду между Англией и Аргентиной в Атланте в среднем примерно на 1000 долларов выше, чем на матч во вторник, хотя суммарная стоимость этих двух сборных - около 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) - уступает показателю Франции и Испании.

Основной фактор такого спроса - возможное прощальное появление Лионеля Месси на чемпионате мира.

Что касается самого матча, недавняя история дает Испании определенные основания для оптимизма, несмотря на сухие цифры.

La Roja выиграла шесть из последних десяти очных встреч, в том числе на Евро-2024 и в прошлом розыгрыше Лиги наций, причем оба раза с минимальным преимуществом в счете.

Начало матча - в 14:00 по местному времени, в 20:00 в Великобритании и в 21:00 в Париже и Мадриде. Игра пройдет, что символично для французов, в День взятия Бастилии.