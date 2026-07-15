Сборная Испании со счетом 2:0 одержала победу над Францией в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Арлингтоне (США).

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперёд. На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол в ворота французов.

На 61-й Ламин Ямаль убежал один на один и поразил ворота. Но судья зафиксировал офсайд.

Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира — 5. Столько же забивали Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давид Вилья (2010).

Испанцы впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства, тогда команда стала чемпионом.

Второй финалист определится в матче Англия – Аргентина в среду вечером.

Франции предстоит матч за 3-е место.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.