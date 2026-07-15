Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Испания обыгрывает Францию и выходит в финал ЧМ-2026 0 149

Спорт
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: футбол

Микель Оярсабаль забивает гол с пенальти.

Сборная Испании со счетом 2:0 одержала победу над Францией в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Арлингтоне (США).

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперёд. На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол в ворота французов.

На 61-й Ламин Ямаль убежал один на один и поразил ворота. Но судья зафиксировал офсайд.

Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира — 5. Столько же забивали Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давид Вилья (2010).

Испанцы впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства, тогда команда стала чемпионом.

Второй финалист определится в матче Англия – Аргентина в среду вечером.

Франции предстоит матч за 3-е место.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

×
Читайте нас также:
#футбол #Франция #Испания #спорт #Аргентина #Англия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Галина Куклева.
Изображение к статье: Флаги Франции и Испании на стадионе ЧМ-2026
Изображение к статье: Врач сборной Сенегела
Изображение к статье: Гол...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: День Ризоположения
Наша Латвия
Изображение к статье: ЗРК Patriot
В мире
Изображение к статье: Анжелика Варум в мужской компании
Lifenews
Изображение к статье: сша
В мире
2
Изображение к статье: Пожар в Брюсселе Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: водолаз спускается под воду
ЧП и криминал
Изображение к статье: День Ризоположения
Наша Латвия
Изображение к статье: ЗРК Patriot
В мире
Изображение к статье: Анжелика Варум в мужской компании
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео