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Месси против Беллингема: Англия и Аргентина разыграют путевку в финал чемпионата мира 0 88

Спорт
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Англии и Аргентины на фоне стадиона ЧМ-2026
ФОТО: BB.LV/AI

Сборные Англии и Аргентины в среду вечером встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу. Победитель выйдет в финал, где уже ждет Испания, а проигравший поспорит с Францией за бронзовые медали.

Матч пройдет в Атланте и начнется в 22:00 по латвийскому времени. В Латвии прямую трансляцию покажет телеканал TV6.

Полуфинал обещает стать одним из самых принципиальных матчей турнира. Англия и Аргентина не раз встречались на чемпионатах мира, а их противостояние давно стало частью футбольной истории.

Самым известным остается четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, когда Диего Марадона забил Англии два легендарных мяча — сначала знаменитой «Рукой Бога», а затем гол, который позже назвали «голом столетия». Не менее памятными стали серия пенальти на турнире 1998 года и победа Англии в 2002-м благодаря пенальти Дэвида Бекхэма.

На нынешнем чемпионате мира англичане уверенно добрались до полуфинала, поочередно обыграв ДР Конго, Мексику и Норвегию. Главными героями команды стали Джуд Беллингем и Гарри Кейн, которые забили по шесть мячей.

Аргентина также подошла к полуфиналу без поражений. Действующие чемпионы мира выиграли свою группу, а затем в матчах плей-офф последовательно прошли Кабо-Верде, Египет и Швейцарию.

Особое внимание вновь приковано к Лионелю Месси. На нынешнем турнире капитан сборной Аргентины забил восемь голов и вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров. Кроме того, с 21 мячом Месси уже является самым результативным футболистом в истории чемпионатов мира.

Накануне первым финалистом стала сборная Испании, которая в полуфинале со счетом 2:0 обыграла Францию. Таким образом, победитель сегодняшнего матча встретится с испанцами в воскресном финале, а проигравшая команда сыграет с Францией за третье место.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных и принимает сразу три страны — США, Канада и Мексика. Уже сегодня определится, кто составит Испании компанию в решающем матче турнира.

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#футбол #Франция #Испания #чемпионат мира #Аргентина #Месси #Англия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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