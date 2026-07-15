Норвежская футбольная федерация не только перечислила всю прибыль от отборочного матча чемпионата мира против Израиля на гуманитарную помощь сектору Газа, но и более чем втрое увеличила сумму пожертвования за счет собственных средств. Позже к инициативе присоединился и анонимный частный спонсор.

Норвежская футбольная федерация сообщила, что направила доходы от отборочного матча чемпионата мира 2026 года против сборной Израиля на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Матч состоялся в Осло 11 октября 2025 года и завершился победой сборной Норвегии со счетом 5:0. Еще до игры федерация объявила, что вся чистая прибыль от встречи будет передана международной гуманитарной организации «Врачи без границ», оказывающей экстренную помощь в секторе Газа и других районах, пострадавших от вооруженного конфликта.

После подведения финансовых итогов оказалось, что чистая прибыль от матча составила около 522 тысяч норвежских крон, или примерно 47 тысяч евро.

Однако федерация решила значительно увеличить размер пожертвования, добавив еще один миллион норвежских крон из собственных средств. В результате общая сумма помощи достигла 1,5 миллиона норвежских крон, что составляет около 135 тысяч евро.

Позже инициативу поддержал и крупный представитель частного бизнеса Норвегии, пожелавший сохранить анонимность. Он перечислил еще три миллиона норвежских крон.

Таким образом, общая сумма собранных средств составила почти 4,5 миллиона норвежских крон, или более 400 тысяч евро. Все деньги будут направлены на гуманитарные программы организации «Врачи без границ» в секторе Газа.

Матч проходил в условиях повышенных мер безопасности из-за напряженной геополитической обстановки. Вместимость стадиона «Уллевол» была сокращена, что уменьшило доходы от продажи билетов и одновременно увеличило расходы на обеспечение безопасности.

Несмотря на это, Норвежская футбольная федерация выполнила свое обещание перечислить всю прибыль от игры и дополнительно увеличила размер пожертвования.

Президент федерации Лиза Клавенесс заявила, что организация не может оставаться безучастной к гуманитарным страданиям мирного населения. При этом она подчеркнула, что Норвегия продолжает соблюдать правила ФИФА и УЕФА и уважает участие сборной Израиля в международных соревнованиях.

В федерации отметили, что спортивные мероприятия могут использоваться не только как площадка для соревнований, но и как возможность оказать поддержку людям, оказавшимся в зоне гуманитарного кризиса. Инициатива норвежской стороны позволила собрать более 400 тысяч евро для оказания помощи жителям сектора Газа.