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Вице-президент Аргентины перед полуфиналом ЧМ назвала англичан «пиратами-узурпаторами» 0 134

Спорт
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктория Вильярруэль.

Виктория Вильярруэль.

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан «пиратами-узурпаторами» накануне полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего (Марадона), это последний турнир Лео (Лионель Месси) и это возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в соцсети Х.

Особая напряженность вокруг матча вызвана не только футбольным соперничеством, но и многолетним политическим конфликтом вокруг Фолклендских островов (в Аргентине называют их Мальвинскими).

В 1982 году между Великобританией и Аргентиной произошла война за этот архипелаг, в результате которой погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Матч Англия – Аргентина состоится сегодня в 22:00 по латвийскому времени. Победитель выходит в финал, где его уже ждет сборная Испании.

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#футбол #история #Великобритания #Аргентина #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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