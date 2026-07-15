«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего (Марадона), это последний турнир Лео (Лионель Месси) и это возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в соцсети Х.

Особая напряженность вокруг матча вызвана не только футбольным соперничеством, но и многолетним политическим конфликтом вокруг Фолклендских островов (в Аргентине называют их Мальвинскими).

В 1982 году между Великобританией и Аргентиной произошла война за этот архипелаг, в результате которой погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Матч Англия – Аргентина состоится сегодня в 22:00 по латвийскому времени. Победитель выходит в финал, где его уже ждет сборная Испании.