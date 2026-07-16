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Аргентина одержала волевую победу над Англией и вышла в финал ЧМ-2026 0 80

Спорт
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: футбол

Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал ЧМ-2026. Матч в Атланте закончился со счетом 2:1.

В составе победителей голы на счету Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55).

Победный гол был забит с передачи Месси.

Аргентина, действующий чемпион мира, продолжает защиту своего титула. На ЧМ-2022 команда вышла в финал, где обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пен.). Сборная выигрывала каждый полуфинал, в который выходила.

В финале сборная Аргентины встретится с Испанией. Матч пройдет 19 июля (начало — в 22:00 по латвийскому времени).

Англия в матче за третье место в ночь на 19 июля сыграет с Францией.

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#футбол #Испания #спорт #чемпионат мира #Аргентина #Месси #Англия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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