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Еще одна международная федерация сняла все санкции с россиян 3 682

Спорт
Дата публикации: 16.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ

Российские и белорусские гандболисты смогут в полном объеме вернуться на международные соревнования, несмотря на продолжающуюся войну против Украины, заявила IHF. Тем самым организация последовала рекомендациям МОК.

Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение снять все санкции с РФ и Беларуси в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), заявила пресс-служба организации в среду, 15 июля.

IHF незамедлительно снимает запрет, введенный 4 марта 2022 года в отношении российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, тренеров и экспертов. При этом организация намерена принять "все необходимые меры для соблюдения действующих антидопинговых требований в связи с возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям по гандболу, обеспечивая при этом постоянное и полное соответствие Всемирному антидопинговому кодексу".

IHF "ждет возвращения в международное сообщество" россиян и белорусов

Никакие дополнительные квалификационные требования и иные ограничения применяться не будут, отмечается далее. "IHF признает, что полная реинтеграция может потребовать переходного периода как для российских и белорусских команд, так и для официальных лиц. Тем не менее, IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения", - указывается в заявлении.

Одновременно Международная федерация гандбола подтвердила "неизменную приверженность поддержке Федерации гандбола Украины и продолжает выражать солидарность с Украиной". Организация "решительно осуждает" продолжающееся российское вторжение в Украину и его разрушительные последствия, а также надеется на скорое завершение войны, восстановление мира, нормализацию спортивных отношений и возобновление мирного международного сотрудничества.

Решения МОК в отношении атлетов из РФ и Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета 7 июля рекомендовал разрешить россиянам вернуться на международные турниры в полном объеме. Кроме того, был восстановлен в правах Олимпийский комитет России. В мае аналогичное решение было принято в отношении Беларуси.

После этого международные спортивные федерации начали отменять санкции в отношении россиян. О таких решениях заявили 8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) и 13 июля - Международная федерация настольного тенниса (ITTF). Еще до решения МОК - в середине апреля - Международная федерация водных видов спорта разрешила россиянам и белорусам всех возрастных категорий участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, флагами и гимнами. В начале июня аналогичное решение приняла Международная федерация фехтования, а в ноябре 2025 года - Международная федерация дзюдо (IJF).

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#Украина #санкции #спорт #МОК #Беларусь #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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