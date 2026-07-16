Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Англией заявил, что решающим фактором стала готовность команды бороться до последних минут. Аргентинцы второй чемпионат мира подряд сыграют в финале.

Сборная Аргентины сумела переломить ход полуфинального матча с Англией и вышла в финал чемпионата мира. После встречи главный тренер команды Лионель Скалони отметил, что именно характер игроков позволил добиться победы.

В среду аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1, уступая по ходу напряженного матча. Теперь в воскресенье они встретятся в финале со сборной Испании.

По словам Скалони, команда показывает свой лучший футбол именно тогда, когда оказывается в сложной ситуации.

«Это был непростой матч. Команда играет лучше всего, когда сталкивается с трудностями», — сказал наставник.

Описывая решающие минуты встречи, тренер сравнил своих футболистов с акулами, почувствовавшими возможность добиться победы.

«В воде появилась кровь, и мы пошли за ней. Нужно идти вперед. Мы попадали в перекладину, в штангу, но мяч не шел в ворота. Тем не менее команда боролась до самого конца, и это самое главное», — отметил Скалони.

Для Аргентины это уже второй подряд выход в финал чемпионата мира, что подтверждает стабильность команды на крупнейших международных турнирах.

Наставник также подчеркнул, что главной силой нынешней сборной считает единство игроков.

«Эту команду трудно описать. Она показывает наше единство, братство и готовность бороться до самого конца», — заявил он.

Соперником аргентинцев в решающем матче станет Испания, которая днем ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия и Франция в субботу разыграют бронзовые медали турнира.

Аргентина получила шанс защитить титул чемпиона мира, а финал против Испании станет одним из самых ожидаемых матчей нынешнего турнира.