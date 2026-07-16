У здания Министерства образования и науки в Риге утром в четверг прошел пикет против закрытия юрмальского филиала Мурьянской спортивной гимназии. Протестующие требуют пересмотреть решение, тогда как министерство настаивает: реорганизация позволит эффективнее использовать бюджет, а спортсмены смогут продолжить тренировки.

Около 15 человек собрались у здания Министерства образования и науки, чтобы выступить против ликвидации подразделения Мурьянской спортивной гимназии в Юрмале. На акцию пришли родители, сторонники сохранения филиала и несколько детей.

Участники держали плакаты с призывами защитить национальный спорт и сохранить спортивную школу. Во время пикета также собирали подписи под повторным обращением с требованием отказаться от закрытия филиала, восстановить набор новых воспитанников и создать рабочую группу для повторного рассмотрения ситуации.

Организаторы акции считают, что решение принималось недостаточно открыто. Они требуют опубликовать экономическое и юридическое обоснование реорганизации, оценить ее влияние на развитие гребного спорта, а также привлечь к обсуждению родителей, педагогов и спортсменов. Кроме того, обращения направлены омбудсмену и в Министерство образования с просьбой проверить, не нарушаются ли права детей и принципы надлежащего управления.

Для семей воспитанников главный вопрос сейчас — смогут ли дети продолжить тренировки без ухудшения условий. Именно вокруг этого и развернулся основной спор между протестующими и министерством.

В Министерстве образования, однако, заявляют, что реорганизация связана с необходимостью более рационально расходовать государственные средства. По данным ведомства, в юрмальском филиале сейчас обучаются всего десять воспитанников, а расходы на одного спортсмена значительно выше, чем в других подразделениях гимназии.

В министерстве подчеркивают, что никто из учащихся не останется без возможности заниматься академической греблей, греблей на байдарках и каноэ. Им предлагают продолжить обучение либо в самой Мурьянской спортивной гимназии, либо в специализированной школе гребли в Лиелупе, совмещая спортивную подготовку с учебой в другом общеобразовательном учреждении.

Тренерам предложено продолжить работу в Мурьянской спортивной гимназии или школе гребли, преподавателям общеобразовательных дисциплин — в самой гимназии. Для технического персонала, как заверяют в министерстве, реорганизация проводится с соблюдением требований трудового законодательства и социальных гарантий.

Во время пикета представители министерства попытались объяснить свою позицию, однако это не сняло напряжения. Между сторонами произошла эмоциональная дискуссия, а участники акции потребовали от министра образования Илзе Индриксоне остановить процесс реорганизации.

По словам протестующих, незадолго до начала акции советник министра и депутат Юрмальской думы Андрис Чуда призвал отказаться от пикета, заявив, что решение уже принято, а занятия греблей в Юрмале сохранятся. Однако организаторы считают, что власти недостаточно информировали людей о происходящих изменениях.

Заместитель госсекретаря Министерства образования по вопросам спорта и молодежной политики Эдгарс Пукинскс заявил, что ведомство подготовило всю необходимую документацию и располагает информацией о ходе реорганизации. Вместе с тем после общения с протестующими он признал, что людям, вероятно, не хватило персональных разъяснений о том, как изменения скажутся именно на них.

В министерстве также отмечают, что вопрос обсуждается уже несколько лет, а сотрудники, родители и воспитанники, согласно официальной информации руководства гимназии, были заранее уведомлены о предстоящих изменениях.

Реорганизация юрмальского филиала является частью более широкой программы оптимизации работы Мурьянской спортивной гимназии, направленной на решение финансовых проблем учебного заведения. Пока министерство не намерено пересматривать принятое решение, однако дискуссия вокруг будущего филиала продолжается.