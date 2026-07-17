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Аргентинцам или испанцам? Лучшим футболистам мира впервые вручат перстни 0 86

Спорт
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: кольцо

Победители чемпионата мира 2006 года по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни.

Встреча пройдет 19 июля (начало в 22:00 по латвийскому времени) на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). В ней сыграют сборные Испании и Аргентины.

Каждый чемпионский перстень будет частью строго ограниченной серии из всего 2026 экземпляров с индивидуальными номерами. Из них 30 будут вручены команде-победительнице, а 1996 станут доступны для покупки болельщиками по всему миру в качестве официальной лицензионной продукции турнира.

На одной стороне перстня будет изображен трофей чемпионата мира, а другую оформят в соответствии с символикой команды-победительницы. Каждый перстень получит индивидуальный номер и будет поставляться с собственным сертификатом подлинности.

Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные перстни в память о событии. Затем все 30 колец для победителей будут изготовлены на заказ, непосредственно перед официальным вручением.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #символика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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