31 июля он начнет семидневный веломарафон, в ходе которого намерен установить новый мировой рекорд по максимальному расстоянию, преодоленному на велосипеде за неделю. Одновременно спортсмен будет собирать пожертвования в поддержку благотворительной организации SOS Bērnu ciemati.
Арвис Спруде — преподаватель физкультуры, ультрамарафонец и обладатель двух рекордов Гиннесса. Ранее ему удалось проехать более 3500 километров за семь суток, а теперь он намерен превзойти собственное достижение.
Испытание пройдет в три этапа. Сначала спортсмен проведет 24-часовой непрерывный заезд на трассе Бикерниеки в Риге. Затем отправится в Сигулду, где в течение примерно двух суток будет многократно подниматься и спускаться по склону, пока суммарный набор высоты не достигнет 8848,86 метра — высоты Эвереста. Финальной частью станет веломаршрут по шоссе до Кулдиги, где Спруде планирует довести общий километраж до 4000 километров.
Старт рекордного заезда состоится 31 июля на рижской трассе Бикерниеки.
Оставить комментарий