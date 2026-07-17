31 июля он начнет семидневный веломарафон, в ходе которого намерен установить новый мировой рекорд по максимальному расстоянию, преодоленному на велосипеде за неделю. Одновременно спортсмен будет собирать пожертвования в поддержку благотворительной организации SOS Bērnu ciemati.

Арвис Спруде — преподаватель физкультуры, ультрамарафонец и обладатель двух рекордов Гиннесса. Ранее ему удалось проехать более 3500 километров за семь суток, а теперь он намерен превзойти собственное достижение.

Испытание пройдет в три этапа. Сначала спортсмен проведет 24-часовой непрерывный заезд на трассе Бикерниеки в Риге. Затем отправится в Сигулду, где в течение примерно двух суток будет многократно подниматься и спускаться по склону, пока суммарный набор высоты не достигнет 8848,86 метра — высоты Эвереста. Финальной частью станет веломаршрут по шоссе до Кулдиги, где Спруде планирует довести общий километраж до 4000 километров.

Старт рекордного заезда состоится 31 июля на рижской трассе Бикерниеки.