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Латвийский рекордсмен Гиннесса бросает вызов самому себе 0 48

Спорт
Дата публикации: 17.07.2026
grani.lv
Изображение к статье: Арвис Спруде

31 июля он начнет семидневный веломарафон, в ходе которого намерен установить новый мировой рекорд по максимальному расстоянию, преодоленному на велосипеде за неделю. Одновременно спортсмен будет собирать пожертвования в поддержку благотворительной организации SOS Bērnu ciemati.

Арвис Спруде — преподаватель физкультуры, ультрамарафонец и обладатель двух рекордов Гиннесса. Ранее ему удалось проехать более 3500 километров за семь суток, а теперь он намерен превзойти собственное достижение.

Испытание пройдет в три этапа. Сначала спортсмен проведет 24-часовой непрерывный заезд на трассе Бикерниеки в Риге. Затем отправится в Сигулду, где в течение примерно двух суток будет многократно подниматься и спускаться по склону, пока суммарный набор высоты не достигнет 8848,86 метра — высоты Эвереста. Финальной частью станет веломаршрут по шоссе до Кулдиги, где Спруде планирует довести общий километраж до 4000 километров.

Старт рекордного заезда состоится 31 июля на рижской трассе Бикерниеки.

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#благотворительность #Латвия #спорт #марафон
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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