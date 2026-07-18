Накануне финала чемпионата мира между Аргентиной и Испанией Лионель Месси рассказал о знаменитой фотографии, сделанной почти двадцать лет назад, на которой он держит на руках будущую звезду испанского футбола Ламина Ямаля. Аргентинец признался, что до сих пор считает эту историю невероятной.

Перед решающим матчем чемпионата мира Лионель Месси вновь вспомнил снимок, который в последние дни активно обсуждают футбольные болельщики по всему миру, передает NOS.

Фотография была сделана в 2007 году во время благотворительной акции футбольного клуба «Барселона». Тогда 20-летний Месси участвовал в фотосессии, в рамках которой игроки команды фотографировались с младенцами. Одним из них оказался будущий лидер сборной Испании Ламин Ямаль.

Лионель Месси и Ламин Ямаль. Фото: Жоан Монфор.

Ламин Ямаль.

«Эта фотография — нечто невероятное. Но такой бывает жизнь, не правда ли?» — сказал Месси на мероприятии в Нью-Йорке, посвященном предстоящему финалу.

Аргентинец высоко оценил талант своего будущего соперника.

«Сейчас он один из лучших футболистов мира, хотя ему всего 19 лет. У него уже есть шанс войти в историю. Конечно, мы постараемся ему помешать и сделать все, чтобы он не смог показать свой лучший футбол. Но это будет очень непросто», — отметил капитан сборной Аргентины.

Несмотря на то что в финале они окажутся по разные стороны баррикад, Месси не скрывает симпатии к молодому игроку.

«Он играет за клуб, который я люблю, и я желаю ему всего самого лучшего. Его успех — это также успех "Барселоны"», — подчеркнул аргентинец.

Автор знаменитой фотографии Жоан Монфор признался, что не перестает удивляться тому, как сложилась судьба двух героев снимка.

«То, что финал чемпионата мира пройдет между Месси и Ямалем, лучше любого сценария для фильма. Тогда никто не мог представить, кем станет этот малыш. Но и никто не знал, что Месси станет одним из величайших футболистов в истории. Видимо, так распорядилась судьба», — сказал фотограф.

Спустя почти два десятилетия после случайной встречи перед объективом камеры Лионель Месси и Ламин Ямаль встретятся уже как главные действующие лица финала чемпионата мира — легенда мирового футбола и его, возможно, будущий преемник.