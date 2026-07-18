Пока все обсуждают финал чемпионата мира между Аргентиной и Испанией, уже в ночь на 19 июля по латвийскому времени Англия и Франция разыграют бронзовые медали. Несмотря на репутацию «утешительного финала», этот матч может оказаться куда важнее, чем кажется на первый взгляд.

Матчи за третье место на крупных турнирах нередко называют формальностью. Многие считают, что после поражения в полуфинале футболистам сложно найти мотивацию бороться за бронзу. Однако история чемпионатов мира показывает обратное, пишет tv3.lv.

Поединок Англии и Франции — это не только борьба за медали, но и шанс взять реванш, установить исторические достижения и определить обладателя индивидуальных наград.

Реванш за чемпионат мира 2022 года

Последний раз эти сборные встречались на мировом первенстве в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года. Тогда Франция победила со счетом 2:1, а одним из самых драматичных моментов стал незабитый пенальти Харри Кейна.

Теперь у капитана англичан и его партнеров появляется возможность взять реванш.

При этом статистика встреч на чемпионатах мира остается довольно редкой: команды играли между собой всего трижды. Помимо победы Франции в 2022 году, Англия выигрывала матчи группового этапа в 1966 и 1982 годах.

Бронзовая медаль тоже остается в истории

Матч за третье место проводится почти на каждом чемпионате мира. Исключением стал лишь самый первый турнир в 1930 году, когда бронзового призера определили без отдельной игры.

Наибольшее количество побед в бронзовых финалах принадлежит Германии — четыре. По две бронзовые награды выигрывали Бразилия, Франция, Швеция и Хорватия.

Если Франция победит Англию, она станет единоличным обладателем второго места по числу бронзовых медалей в истории чемпионатов мира.

Борьба за «Золотую бутсу» продолжается

Еще одна интрига связана с гонкой лучших бомбардиров турнира.

Килиан Мбаппе делит первое место с Лионелем Месси, забив по восемь мячей. Пока аргентинец опережает француза благодаря большему количеству голевых передач.

Однако голы и результативные передачи в матче за третье место также учитываются при определении обладателя «Золотой бутсы».

Теоретические шансы сохраняют и англичане. Харри Кейн и Джуд Беллингем отстают от лидеров на два мяча, поэтому яркое выступление способно полностью изменить ситуацию.

Исторический шанс для Англии

Для английской сборной этот матч может стать самым успешным завершением чемпионата мира за последние шесть десятилетий.

После победы на домашнем мундиале 1966 года англичане ни разу не поднимались выше четвертого места. Более того, оба предыдущих матча за бронзу они проиграли — Италии в 1990 году и Бельгии в 2018-м.

Победа над Францией позволит команде Томаса Тухеля впервые за 60 лет завершить чемпионат мира на третьем месте.

Возможность проявить себя резервистам

Матч за бронзу нередко становится шансом для футболистов, которые редко выходили на поле по ходу турнира.

В составе Англии своего дебюта на нынешнем чемпионате мира по-прежнему ждет молодой полузащитник Кобби Майну.

У Франции также есть игроки, которые почти не получали игрового времени. Среди них — чемпион мира 2018 года Н'Голо Канте, для которого нынешний турнир, вероятно, станет последним в карьере, а также Райан Шерки, сыгравший лишь несколько десятков минут.

Вполне возможно, что оба тренера предоставят этим футболистам шанс проявить себя.

Последние часы большого футбольного праздника

После матча за третье место останется только финал. Следующий чемпионат мира пройдет лишь через четыре года, поэтому каждая оставшаяся игра становится особенно ценной для болельщиков.

Да, уже скоро стартуют национальные чемпионаты и еврокубки. Но атмосфера мирового первенства появляется лишь раз в четыре года. И именно поэтому даже бронзовый финал способен подарить эмоции, которые будут помнить еще очень долго.