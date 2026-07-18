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Паузы на воду на чемпионате мира вызвали споры: почему ФИФА считает их необходимыми 0 44

Спорт
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: мяч, кубок стакан воды
ФОТО: BB.LV/AI

Обязательные трехминутные паузы для питья воды стали одной из самых обсуждаемых особенностей нынешнего чемпионата мира по футболу. В ФИФА считают, что они помогают защитить игроков от перегрева, а ученые объясняют, в каких условиях такие остановки действительно имеют значение.

До завершения чемпионата мира по футболу остаются всего два матча, однако обсуждают не только борьбу за трофей, но и новые правила проведения игр. Одной из главных тем турнира стали обязательные паузы для гидратации, которые команды получают в середине каждого тайма. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Еще до начала чемпионата специалисты предупреждали, что матчи в США, Канаде и Мексике могут проходить при очень высокой температуре воздуха. Именно поэтому ФИФА решила включить в регламент трехминутные остановки, во время которых футболисты могут пополнить запас жидкости и немного охладиться.

Исследователь Сиднейского университета Гарри Браун рассказал, что его команда проверила эффективность подобных пауз в лабораторных условиях. По его словам, даже несколько минут отдыха способны заметно снизить тепловую нагрузку на организм.

Особенно хорошо помогает охлаждение области шеи влажным холодным полотенцем, что уменьшает нагрузку на сердце и облегчает переносимость жары. Однако ученые подчеркивают, что решающее значение имеет не только температура воздуха.

Профессор экологической физиологии Рохамптонского университета Льюис Хэлси объясняет, что главную опасность представляет сочетание жары и высокой влажности. При сухом воздухе организм охлаждается за счет испарения пота, но если влажность слишком высокая, этот механизм начинает работать значительно хуже.

«Именно поэтому, например, в Майами подобные паузы были действительно необходимы», — отметил ученый.

Согласно действующим правилам, матчи могут переноситься или прерываться, если специальный показатель, учитывающий одновременно температуру и влажность воздуха, достигает критического уровня в 32 градуса.

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что единые правила должны действовать на протяжении всего турнира. По его словам, если предоставлять паузы только во время отдельных матчей, это может поставить команды в неравные условия. Кроме того, Инфантино убежден, что дополнительные минуты отдыха помогают футболистам сохранять высокий темп игры до самого финального свистка.

Станут ли обязательные паузы для гидратации постоянной частью будущих чемпионатов мира, пока неизвестно.

Окончательное решение ФИФА примет после анализа опыта нынешнего турнира, однако с учетом роста средних температур во многих регионах мира вероятность того, что подобные меры останутся в правилах, выглядит достаточно высокой.

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#спорт #чемпионат мира #ученые #фифа #правила #температура #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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