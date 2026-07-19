Сборная Англии завоевала бронзовые медали Чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв сборную Франции в невероятно результативном матче за третье место со счетом 6:4.

Матч состоялся 18 июля 2026 года (в ночь на 19 июля по латвийскому времени) на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

В первом тайме англичане полностью доминировали на поле. Счет дальним ударом открыл Деклан Райс (3'), затем Эзри Конса удвоил преимущество головой (18'), а под конец тайма Букайо Сака оформил дубль (37' и 45+1'). Итого - 4:0.

Во втором тайм Франция совершила мощный камбэк благодаря дублю Килиана Мбаппе (48', 66') и голу Брэдли Баркола (54'). Счет стал 4:3.

Однако гол Букайо Сака с пенальти (87'), оформившего хет-трик, мяч Усмана Дембеле (90+5') и финальная точка Джуда Беллингема (90+7') зафиксировали итоговую победу англичан - 6:4.

Эта игра стала последней для Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, которым он руководил на протяжении 14 лет.