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В матче за 3-е место англичане и французы наколотили друг другу 10 голов 0 158

Спорт
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Букайо Сака оформил хет-трик.

Букайо Сака оформил хет-трик.

Сборная Англии завоевала бронзовые медали Чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв сборную Франции в невероятно результативном матче за третье место со счетом 6:4.

Матч состоялся 18 июля 2026 года (в ночь на 19 июля по латвийскому времени) на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

В первом тайме англичане полностью доминировали на поле. Счет дальним ударом открыл Деклан Райс (3'), затем Эзри Конса удвоил преимущество головой (18'), а под конец тайма Букайо Сака оформил дубль (37' и 45+1'). Итого - 4:0.

Во втором тайм Франция совершила мощный камбэк благодаря дублю Килиана Мбаппе (48', 66') и голу Брэдли Баркола (54'). Счет стал 4:3.

Однако гол Букайо Сака с пенальти (87'), оформившего хет-трик, мяч Усмана Дембеле (90+5') и финальная точка Джуда Беллингема (90+7') зафиксировали итоговую победу англичан - 6:4.

Эта игра стала последней для Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, которым он руководил на протяжении 14 лет.

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#футбол #Франция #чемпионат мира по футболу #Англия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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