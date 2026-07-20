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«Этот гол забили 47 миллионов человек»: Ферран Торрес — о победе Испании на чемпионате мира 0 210

Спорт
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Испании
ФОТО: пресс-фото

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес, забивший победный мяч в финале чемпионата мира против Аргентины, посвятил успех всей стране. По его словам, команда сумела добиться результата благодаря взаимному доверию и игре как единое целое.

В воскресенье сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время — незадолго до финального свистка отличился Ферран Торрес.

После матча форвард эмоционально прокомментировал историческую победу.

«Это гол, который забили 47 миллионов человек», — сказал Торрес, имея в виду всех жителей Испании.

В концовке встречи аргентинцы устроили настоящий штурм ворот соперника и заработали несколько опасных стандартных положений. Однако испанская оборона сумела выстоять и сохранить минимальное преимущество.

Особое внимание Торрес уделил капитану соперников Лионелю Месси.

«Когда против тебя играет Лионель Месси, невозможно не нервничать. Но в конечном счете мы всегда полагаемся друг на друга. Мы играли в свой футбол и вновь доказали, на что способны», — отметил нападающий.

Для Испании этот титул стал вторым в истории. Впервые команда выиграла чемпионат мира в 2010 году, когда в финале также победила со счетом 1:0, обыграв сборную Нидерландов.

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#футбол #Испания #спорт #чемпионат мира #Аргентина #эмоции
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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