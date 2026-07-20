Испанцы обыграли сборную Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.

Автором решающего гола стал Ферран Торрес, забивший на 106-й минуте. Для нападающего этот гол стал единственным на ЧМ-2026.

Основное время завершилось со счетом 0:0. За это время аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу.

Отметим, что кроме победного гола испанцы отметились еще двумя взятиями ворот. Но во втором тайме основного времени арбитр отменил гол из-за того, что испанец Мерино в штрафной площади наступил на ногу аргентинцу. А во втором тайме дополнительного времени гол Феррана Торреса отменили из-за офсайда.

Испанцы во второй раз в истории стали победителями чемпионата мира. Ранее футболисты сборной становились чемпионами на ЧМ-2010, победив в финале Нидерланды со счетом 1:0.

Испания вышла в финал после победы над Францией со счетом 2:0. Аргентина в полуфинале обыграла Англию - 2:1.

Матч проходит на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.