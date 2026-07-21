Легендарный французский футболист и бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время должен официально возглавить сборную Франции. По данным французских СМИ, контракт с ним будет рассчитан до 2030 года.

О скором назначении Зидана сообщили трансферный эксперт Фабрицио Романо и французское издание L'Équipe. Официального подтверждения от Федерации футбола Франции пока не последовало, однако президент организации ранее заявил, что решение о новом главном тренере будет объявлено до конца месяца.

По информации СМИ, контракт с 54-летним специалистом будет действовать до июня 2030 года. Ожидается, что официально он приступит к работе 1 сентября.

Зидан сменит на посту Дидье Дешама, который руководил национальной командой на протяжении 14 лет. Под его руководством Франция стала чемпионом мира в 2018 году, дошла до финала мирового первенства 2022 года, а на чемпионате мира 2026 года завершила выступление в полуфинале. Кроме того, при Дешаме французы играли в финале чемпионата Европы 2016 года и выиграли Лигу наций УЕФА в 2021 году.

Тренерская карьера Зидана связана прежде всего с мадридским «Реалом», который он возглавлял в 2016–2018 и 2019–2021 годах. За это время команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов УЕФА — достижение, которое остается уникальным в современной истории турнира. Также под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании.

Как игрок Зидан считается одной из главных фигур в истории французского футбола. Он выступал за национальную команду с 1994 по 2006 год, выиграв чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года.

Его последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира 2006 года против Италии. Тогда Зидан получил красную карточку после удара головой Марко Матерацци, а Франция уступила в серии пенальти.

Если назначение будет подтверждено официально, для Зидана это станет первой работой во главе национальной сборной и одним из самых ожидаемых тренерских назначений последних лет во французском футболе.