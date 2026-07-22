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«Челси» заплатил рекордные 137 млн евро за Моргана Роджерса 0 33

Спорт
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морган Роджерс
ФОТО: пресс-фото

Лондонский «Челси» оформил самый дорогой трансфер в своей истории, подписав полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Сумма сделки составила 117 млн фунтов стерлингов (около 137,3 млн евро), что сделало 23-летнего футболиста самым дорогим англичанином всех времен.

О переходе игрока клуб объявил во вторник. Роджерс подписал с «Челси» контракт сроком на семь лет.

По данным британских СМИ, интерес к футболисту также проявлял действующий чемпион Английской премьер-лиги — лондонский «Арсенал», однако в итоге игрок выбрал «Челси».

«Я очень взволнован. Для меня "Челси" — самый большой клуб Лондона и команда, которой я всегда восхищался с детства», — заявил Роджерс после подписания контракта.

Футболист способен играть на любом месте в атакующей линии, хотя чаще всего действует на фланге.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Роджерс провел за «Астон Виллу» 37 матчей, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Во всех турнирах на его счету 54 игры и 14 забитых мячей.

За три сезона в составе бирмингемского клуба полузащитник сыграл 125 матчей, отличившись 31 голом. В минувшем сезоне он также помог «Астон Вилле» выиграть Лигу Европы УЕФА.

Роджерс стал уже четвертым новичком «Челси» в нынешнее летнее трансферное окно после переходов защитника Марко Палестры, нападающего Эмануэля Эмеги и вингера Жеовани Кенды.

Полузащитник также регулярно выступает за сборную Англии. В этом году он принял участие в чемпионате мира, где англичане завоевали бронзовые медали. На сегодняшний день Роджерс провел за национальную команду 21 матч и забил один гол.

Трансфер подтверждает стремление «Челси» продолжать масштабное обновление состава. Несмотря на уже значительные расходы на новичков в последние годы, клуб вновь сделал ставку на молодого английского футболиста, который считается одним из самых перспективных игроков своего поколения.

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#футбол #Челси
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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