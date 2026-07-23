Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за итальянский «Милан». По данным известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли устной договоренности о продлении сотрудничества.

Как сообщил Романо, футболист согласовал с клубом новое краткосрочное соглашение и в ближайшее время должен подписать контракт. По его информации, перед принятием решения Модрич также провел разговор с новым главным тренером «Милана» Рубеном Аморимом.

40-летний хорват присоединился к «Милану» прошлым летом, подписав контракт сроком на один сезон с возможностью продления. Если соглашение будет оформлено официально, полузащитник останется в составе итальянского клуба еще как минимум на один год.

До перехода в «Милан» Модрич почти 13 лет выступал за мадридский «Реал». За это время он провел около 600 матчей, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четыре раза стал чемпионом Испании и завоевал множество других трофеев.

Профессиональную карьеру футболист начинал в загребском «Динамо». Затем в 2008 году перешел в английский «Тоттенхэм», а спустя четыре года подписал контракт с «Реалом», где стал одним из самых титулованных игроков в истории клуба.

На международной арене Модрич остается рекордсменом сборной Хорватии по числу сыгранных матчей. На его счету 202 встречи и 29 голов за национальную команду. Вместе со сборной он дошел до финала чемпионата мира 2018 года, а после турнира был признан лучшим игроком мундиаля.

Тот же 2018 год стал самым успешным и в индивидуальной карьере хорвата: он получил «Золотой мяч», был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА и лучшим игроком года по версии УЕФА.

В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии, а новый розыгрыш Серии А стартует в конце августа.