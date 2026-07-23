Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала символическую сборную чемпионата мира, составленную по итогам голосования болельщиков. Наибольшую поддержку получил вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, известный как Возинья.

Именно Возинья стал самым популярным игроком среди участников голосования, набрав 39,6% голосов. При этом официально лучшим вратарем турнира FIFA признала испанца Унаи Симона, однако в символическую команду болельщиков он не вошел.

В символическую сборную вошли защитники Педро Порро и Марк Кукурелья (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина) и Дайо Упамекано (Франция).

В средней линии болельщики выбрали Родри (Испания), Джуда Беллингема (Англия) и Микаэля Олисе (Франция).

Линию атаки составили Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

Вторым по популярности игроком голосования стал Мбаппе, получивший 29,8% голосов. Далее расположились Беллингем (29%), Холанн (27,5%), Кукурелья (22,6%) и Месси (22,2%).

Остальные участники символической команды набрали менее 20% голосов: Микаэль Олисе — 18,9%, Педро Порро — 18,7%, Родри — 15,3%, Дайо Упамекано — 14,9%, Лисандро Мартинес — 10,3%.

При этом в состав, выбранный болельщиками, не попали сразу несколько известных футболистов. Помимо Унаи Симона, в символической сборной отсутствует признанный лучшим молодым игроком турнира испанец Пау Кубарси. Также за пределами символической одиннадцатки остались Криштиану Роналду, Винисиус Жуниор, Харри Кейн и Усман Дембеле.

Голосование проходило на официальном сайте FIFA на протяжении чемпионата мира, а его результаты отражают исключительно выбор болельщиков и не совпадают с официальными индивидуальными наградами турнира.