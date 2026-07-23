Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Болельщики удивили выбором символической сборной ЧМ: лучший вратарь FIFA в нее не попал 0 78

Спорт
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мяч и кубок ФИФА
ФОТО: пресс-фото

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала символическую сборную чемпионата мира, составленную по итогам голосования болельщиков. Наибольшую поддержку получил вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, известный как Возинья.

Именно Возинья стал самым популярным игроком среди участников голосования, набрав 39,6% голосов. При этом официально лучшим вратарем турнира FIFA признала испанца Унаи Симона, однако в символическую команду болельщиков он не вошел.

В символическую сборную вошли защитники Педро Порро и Марк Кукурелья (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина) и Дайо Упамекано (Франция).

В средней линии болельщики выбрали Родри (Испания), Джуда Беллингема (Англия) и Микаэля Олисе (Франция).

Линию атаки составили Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

Вторым по популярности игроком голосования стал Мбаппе, получивший 29,8% голосов. Далее расположились Беллингем (29%), Холанн (27,5%), Кукурелья (22,6%) и Месси (22,2%).

Остальные участники символической команды набрали менее 20% голосов: Микаэль Олисе — 18,9%, Педро Порро — 18,7%, Родри — 15,3%, Дайо Упамекано — 14,9%, Лисандро Мартинес — 10,3%.

При этом в состав, выбранный болельщиками, не попали сразу несколько известных футболистов. Помимо Унаи Симона, в символической сборной отсутствует признанный лучшим молодым игроком турнира испанец Пау Кубарси. Также за пределами символической одиннадцатки остались Криштиану Роналду, Винисиус Жуниор, Харри Кейн и Усман Дембеле.

Голосование проходило на официальном сайте FIFA на протяжении чемпионата мира, а его результаты отражают исключительно выбор болельщиков и не совпадают с официальными индивидуальными наградами турнира.

×
Читайте нас также:
#футбол #чемпионат мира по футболу #спорт #награды #голосование #фифа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мессии не забил.
Изображение к статье: Букайо Сака оформил хет-трик.
Изображение к статье: мяч, кубок стакан воды
Изображение к статье: Лионель Месси и Ламин Ямаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить «живое» варенье без варки
Еда и рецепты
Изображение к статье: магазин Sky
Бизнес
3
Изображение к статье: Олимпиада по математике
Наша Латвия
Изображение к статье: кристалл
Техно
Изображение к статье: Интар Бусулис
Lifenews
Изображение к статье: Покупатель в магазине
Бизнес
1
Изображение к статье: Как приготовить «живое» варенье без варки
Еда и рецепты
Изображение к статье: магазин Sky
Бизнес
3
Изображение к статье: Олимпиада по математике
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео