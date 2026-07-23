Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года, говорится на официальном сайте организации.

Согласно информации, в команду вошли три игрока сборной Испании, три француза, два аргентинца и по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии.

Символическая сборная ЧМ-2026 от ФИФА:

Голкипер: Возинья (Кабо-Верде);

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Дайо Упамекано (Франция), Лисандро Мартинес (Аргентина), Педро Порро (Испания);

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, что победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в дополнительное время команду Аргентины (1:0) в финальном матче ЧМ-2026.

В поединке за третье место англичане победили французов (6:4).