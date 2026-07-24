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Организаторы боксерского турнира в Огре не заплатили ни спортсменам, ни Огрской думе 0 74

Спорт
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: боксерские перчатки
ФОТО: скриншот видео TV3

Почти месяц спустя после боксерского турнира Ogre Fight Night часть участников все еще не получила обещанные гонорары. Кроме того, организаторы не оплатили аренду спортивной арены, из-за чего без денег осталось и Огрское самоуправление.

Несколько спортсменов, выступавших на турнире Ogre Fight Night в конце июня в Огре, заявили, что до сих пор не получили предусмотренные договорами выплаты. Как сообщает передача Bez Tabu (ТВ3), организаторы также не рассчитались с самоуправлением за аренду спортивного комплекса.

Один из участников турнира Валтер рассказал, что подписал договор накануне боя. Согласно документу, каждому спортсмену полагалось 200 евро за выход на ринг, а победителю — еще 100 евро. Деньги должны были перечислить в течение семи рабочих дней после турнира, однако этого не произошло.

По словам спортсмена, организаторы объяснили задержку тем, что мероприятие оказалось убыточным. «Бой состоялся, все условия договора были выполнены. Но какое отношение финансовый результат турнира имеет к спортсменам?» — задается вопросом Валтер. Он отмечает, что для него дело уже не столько в собственных 200 евро, сколько в отношении к молодым бойцам, для которых такая сумма может быть существенной.

Проблемы возникли не только с выплатами участникам. Турнир проходил на спортивной арене, принадлежащей Огрскому самоуправлению. Организаторы арендовали большой спортивный зал, раздевалки и помещение для разминки, однако счет примерно на 4 тыс. евро до сих пор не оплачен.

Руководитель спортивной арены Марита Штейнберга рассказала, что во время подготовки соревнований сотрудничество с организаторами проходило без каких-либо конфликтов. По ее словам, все вопросы решались оперативно, поэтому нынешняя ситуация стала неожиданностью.

В Огрской думе сообщили, что теперь будут решать, какие дальнейшие действия предпринять в связи с неоплаченным счетом.

Один из организаторов турнира Леонардо Щеглов признал наличие задолженности. По его словам, мероприятие посетили около тысячи зрителей — примерно вдвое меньше, чем ожидалось. Из-за этого организаторы столкнулись с нехваткой средств.

«Мы не можем сразу выплатить деньги всем, но постепенно рассчитываемся. Всем, кому должны, обязательно заплатим», — заявил Щеглов. Он также сообщил, что впереди остается оплата аренды площадки и выплаты нескольким спортсменам.

По данным организаторов, из 22 участников турнира вознаграждение пока не получили восемь бойцов. При этом выплаты в первую очередь были произведены наиболее известным спортсменам.

Известный латвийский представитель мира единоборств Кристап Зутис после случившегося заявил, что не советует спортсменам сотрудничать с организаторами турнира Ogre Fight Night.

Под вопросом теперь оказалась не только финансовая сторона турнира, но и доверие спортсменов к его организаторам.

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#Латвия #спорт #бокс #новости
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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