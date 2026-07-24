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Президент FIDE приостановил работу после попадания под санкции ЕС 0 272

Спорт
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аркадий Дворкович.

Аркадий Дворкович заявил, что временно прекращает исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации, пока действует санкционный режим Евросоюза.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих обязанностей после включения в 21-й пакет санкций Европейского союза против России.

Бывший вице-премьер России, возглавляющий FIDE с 2018 года, назвал решение ЕС незаконным и несправедливым. Он заявил, что намерен оспорить санкции всеми доступными юридическими способами.

«До вынесения окончательного судебного решения и возможной отмены или изменения санкций я добровольно приостанавливаю исполнение полномочий президента FIDE», — говорится в заявлении Дворковича.

Он уточнил, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до тех пор, пока в отношении него сохраняются санкции Евросоюза и Швейцарии. В соответствии с уставом FIDE обязанности президента временно будет исполнять вице-президент организации, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

В июне FIDE уже приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР), сославшись на ее деятельность на оккупированных территориях Украины. При этом в организации подчеркнули, что ограничения не распространяются на отдельных шахматистов — они по-прежнему могут участвовать в турнирах FIDE в соответствии с действующими правилами.

Аркадий Дворкович занимал пост помощника президента России Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 год, а затем, когда Медведев возглавлял правительство, работал заместителем председателя правительства России до 2018 года.

Попадание Аркадия Дворковича под санкции ЕС привело к его временному уходу с поста главы FIDE. До завершения судебного разбирательства организацией будет руководить Вишванатан Ананд.

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#шахматы #Украина #санкции #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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