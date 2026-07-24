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Участник двух чемпионатов мира за Латвию нашел новый клуб в Северной Америке 0 186

Спорт
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глеб Прохоренков
ФОТО: LETA

Нападающий сборной Латвии Глеб Прохоренков продолжит карьеру в клубе Bloomington Bison, выступающем в ECHL. После завершения студенческой карьеры хоккеист сделает следующий шаг в профессиональном хоккее Северной Америки.

24-летний форвард подписал контракт с клубом Bloomington Bison, который играет в ECHL — третьей по силе профессиональной хоккейной лиге Северной Америки.

Последние четыре сезона Прохоренков выступал за Университет Ниагары в чемпионате NCAA. За это время он провел 147 матчей и набрал 87 очков (31 гол и 56 результативных передач).

Минувший сезон оказался для латвийского нападающего менее успешным. В 36 встречах он забросил одну шайбу и сделал 16 голевых передач.

Для хоккеистов, завершивших выступления в студенческой лиге, переход в ECHL нередко становится первым этапом профессиональной карьеры. Удачная игра на этом уровне может открыть путь в более сильные североамериканские чемпионаты.

До переезда в NCAA Прохоренков играл в североамериканской юниорской лиге NAHL, а в Латвии выступал за «Ригу», рижское «Динамо» и «Олимп».

За национальную сборную Латвии форвард участвовал в двух последних чемпионатах мира. За 12 проведенных матчей результативными действиями он пока не отметился.

Новый клуб латвийца в прошлом сезоне набрал 79 очков в 72 матчах регулярного чемпионата ECHL, занял шестое место в Западной конференции и завершил выступление уже в первом раунде плей-офф Кубка Келли.

Теперь Прохоренкову предстоит закрепиться в профессиональном хоккее и побороться за место в составе новой команды уже в предстоящем сезоне.

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#хоккей #Латвия #спорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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