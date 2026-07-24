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В Латвии начинается этап Кубка мира по конкуру: кто поборется за путевки на чемпионат Европы 0 76

Спорт
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всадник на лошади на соревнованиях по конкуру
ФОТО: LETA

В Инчукалнсе в пятницу начинается этап Кубка мира по конкуру под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). На протяжении трех дней спортсмены будут соревноваться на маршрутах различной сложности и бороться за квалификацию на чемпионат Европы.

В первый соревновательный день программа включает шесть маршрутов. Главным стартом пятницы станет маршрут CSI1*-W Diamond Tour с препятствиями высотой 140 сантиметров.

В субботу участникам предстоит преодолеть маршрут с препятствиями высотой 145 сантиметров, а в воскресенье турнир завершится главным испытанием — маршрутом Grand Prix, где высота препятствий достигнет 155 сантиметров.

Соревнования в пятницу и субботу будут начинаться в 9:00, а в заключительный день — в 8:00.

В этапе Кубка мира примет участие 121 всадник из пяти стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии.

Помимо наград турнира, спортсмены будут бороться за квалификационные очки, необходимые для участия в чемпионате Европы.

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#Эстония #Литва #Финляндия #Польша #Латвия #спорт #чемпионат Европы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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