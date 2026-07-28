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Фантастически! Алена Остапенко опубликовала ролик, раскрывающий ее в совершенно новом амплуа 0 457

Спорт
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: Youtube

Пока первая ракетка Латвии Алена Остапенко продолжает укреплять свои позиции в мировом рейтинге — в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде она вернулась в топ-30, поднявшись на 29-е место, — за пределами корта спортсменка удивила поклонников совсем в другом амплуа.

Остапенко хорошо известна своим агрессивным стилем игры, мощными ударами и эмоциональным поведением на корте, благодаря чему ее матчи часто становятся особенно зрелищными.

Однако на выходных Алена опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполняет энергичный танец. Спортсменка предстала в элегантном мини-платье.

Как призналась сама теннисистка, одним из ее хобби являются танцы.

В комментариях под видео появилось множество восторженных отзывов — поклонники признались, что были рады увидеть Остапенко в столь необычном для нее образе.

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#теннис #спорт #хобби #instagram #социальные сети #знаменитости #видео
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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