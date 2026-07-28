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В Англии придумали необычное наказание за ложные травмы вратарей: что изменится 0 115

Спорт
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: футбольные ворота
ФОТО: Unsplash

В новом сезоне английского футбола начнут тестировать правила, призванные сократить случаи, когда вратари используют травмы для затягивания времени. Если голкиперу потребуется помощь врачей, одна из команд временно останется в меньшинстве.

В сезоне 2026/2027 в английском футболе стартует эксперимент с новыми правилами, направленными против симуляции травм вратарями и намеренного затягивания игры. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).

Изменения получили одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и будут применяться во всех профессиональных мужских и женских турнирах Англии, включая Премьер-лигу, Английскую футбольную лигу, Женскую суперлигу и Национальную лигу.

Главная цель нововведения — лишить команды возможности использовать остановки игры для отдыха, сбивания темпа соперника или получения дополнительных тактических указаний от тренерского штаба.

Согласно новым правилам, если матч будет остановлен из-за травмы вратаря и ему разрешат оказать медицинскую помощь прямо на поле, главный тренер должен будет в течение десяти секунд выбрать полевого игрока, который обязан покинуть поле.

После возобновления игры этот футболист не сможет вернуться сразу и должен будет оставаться за боковой линией не менее одной минуты. Таким образом, команда временно будет играть вдесятером.

Если тренер не успеет назвать игрока в установленное время, поле автоматически покинет капитан команды пострадавшего вратаря.

При этом правила предусматривают несколько исключений. Наказание не будет применяться, если медицинская помощь потребовалась после нарушения правил против вратаря, если в столкновении пострадали одновременно голкипер и полевой игрок, а также в случае кровотечения у вратаря.

Первым матчем, в котором протестируют новую систему, станет встреча Кубка английской лиги между «Транмир Роверс» и «Рочдейлом». Если эксперимент окажется успешным, практика может получить более широкое распространение.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 21 августа. В матче открытия чемпион страны — лондонский «Арсенал» — примет на своем поле новичка элитного дивизиона «Ковентри Сити».

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#футбол #спорт #травмы #правила
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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