Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес впервые подробно прокомментировал один из самых обсуждаемых эпизодов финала чемпионата мира 2026 года, когда во время вручения Кубка мира футболистам Испании аргентинская команда стояла, отвернувшись от церемонии.

После поражения со счетом 0:1 в дополнительное время этот момент вызвал волну критики. В социальных сетях и ряде СМИ игроков Аргентины обвинили в высокомерии и неуважении к новым чемпионам мира. Некоторые бывшие футболисты также сочли поведение команды неспортивным.

Однако сам Мартинес в интервью аргентинскому изданию Olé отверг подобные обвинения.

«У меня смешанные чувства. Меня раздражает эта ненависть, потому что она совершенно неоправданна. Я вижу, как мои товарищи по команде сражаются на поле, как наши болельщики поддерживают нас и создают ощущение, будто мы играем дома», - сказал защитник. По словам футболиста, репутация сборной Аргентины в последние недели оказалась под серьезным давлением.

«Говорят, что мы высокомерны. Но, возможно, это больше говорит о тех, кто так считает. Мы всегда относились к соперникам с большим уважением», - подчеркнул Мартинес.

Отдельно защитник объяснил и самый спорный момент церемонии награждения.

По его словам, перед этим аргентинцы уже поздравили всех игроков сборной Испании и тренерский штаб. А когда камеры запечатлели команду со спины, футболисты просто повернулись к аргентинскому сектору стадиона.

«Если кому-то показалось, что мы отвернулись от испанцев, то это потому, что мы смотрели на наших болельщиков, которые продолжали нас поддерживать. Это тоже был знак уважения - к нашим фанатам», - заявил Мартинес. Несмотря на объяснения защитника, споры вокруг поведения аргентинской сборной после финала продолжаются. Одни считают, что фотографии создали ложное впечатление, другие убеждены, что в момент триумфа соперника команда должна была проявить больше уважения независимо от своих намерений.