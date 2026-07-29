Международная федерация футбола (ФИФА) намерена привлечь 4,2 млрд долларов, продав миноритарную долю в новой коммерческой компании, которая будет управлять правами на чемпионаты мира и другие турниры. Инициатива уже вызвала резкую критику со стороны УЕФА, бывших руководителей ФИФА и политиков, которые считают, что мировой футбол нельзя превращать в инвестиционный актив.

ФИФА объявила о планах создать частично частную дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE). Организация сохранит контрольный пакет акций, однако до конца года рассчитывает привлечь около 4,2 млрд долларов (3,69 млрд евро) за счет продажи миноритарных долей долгосрочным инвесторам.

Что известно о новой компании

По заявлению ФИФА, новая структура будет заниматься коммерческой деятельностью, связанной с чемпионатом мира и другими турнирами под эгидой организации.

При этом ФИФА подчеркивает, что сохранит полный контроль над всеми спортивными вопросами, включая проведение соревнований, формирование календаря, разработку регламентов и управление мировым футболом.

Организация оценивает первоначальную стоимость новой компании примерно в 20 млрд долларов.

СМИ: Инфантино может получить выгоду

Ранее о готовящейся сделке сообщили британские газеты The Times и Financial Times со ссылкой на источники.

По данным The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино после окончания своего предполагаемого следующего срока полномочий в 2031 году может занять пост комиссара новой компании. В ФИФА эти предположения категорически отвергли, заявив, что подобный вопрос никогда не обсуждался.

Издание также сообщает, что уже ведутся переговоры с финансовыми консультантами и потенциальными инвесторами.

Среди возможных участников сделки называются инвестиционная компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером — братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также подразделение банка JP Morgan Chase, ранее пытавшееся финансировать проект Европейской Суперлиги.

УЕФА: «Футбол нельзя продавать»

Планы ФИФА вызвали резкую реакцию со стороны УЕФА.

«Это пересекает границу, которую футбольные руководящие органы никогда не должны переходить. Душа футбола и система его управления — не активы, которыми можно торговать, особенно при отсутствии прозрачности относительно того, кто получит финансовую выгоду», — говорится в заявлении организации.

В УЕФА подчеркнули, что никто не является владельцем футбола, а значит, ФИФА не вправе продавать его коммерческое будущее.

Критика прозвучала и от бывшего президента ФИФА

Бывший глава организации также подверг инициативу жесткой критике, обратив внимание на тесные связи нынешнего руководства ФИФА с американскими политическими и финансовыми кругами.

По его словам, подобные отношения уже приобрели финансовое измерение и способны нанести серьезный ущерб мировому футболу.

Премьер-министр Великобритании: «Футбол принадлежит болельщикам»

Против сделки выступил и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

«Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю стоят у кромки поля — в дождь и в солнце. Чемпионат мира — это не товар. Это крупнейший футбольный турнир планеты, и никто не имеет права его продавать», — заявил он.

По словам Бернэма, продажа даже небольшой части коммерческих прав означает, что футбол начинает подчиняться интересам инвесторов.

Федерациям предложат войти в число акционеров

ФИФА намерена предложить всем 211 национальным футбольным ассоциациям приобрести единовременную долю стоимостью 20 млн долларов.

Хотя каждая такая инвестиция составит лишь около 0,1% общей стоимости компании, для многих небольших и небогатых футбольных федераций эта сумма окажется весьма значительной.

В организации считают, что благодаря привлеченным инвестициям общий объем финансирования программ развития футбола в ближайшие четыре года может превысить 10 млрд долларов.

Есть опасения, что чемпионат мира станет еще больше

По мнению The Times, создание новой коммерческой структуры может усилить давление на организаторов с целью дальнейшего расширения чемпионата мира и клубного чемпионата мира или даже проведения этих турниров чаще, чем раз в четыре года.

Критики опасаются, что коммерческие интересы инвесторов могут начать влиять на спортивные решения.

ФИФА уже сталкивалась с подобными проблемами

Это не первая попытка привлечь частный капитал в коммерческие проекты ФИФА.

В 2019 году организация отказалась от инвестиционного предложения на 25 млрд долларов, которое предусматривало финансирование расширенного клубного чемпионата мира при участии японской корпорации SoftBank и Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Кроме того, ФИФА уже переживала громкий коррупционный скандал, связанный с компанией International Sport and Leisure (ISL).

После банкротства ISL в 2001 году выяснилось, что компания годами выплачивала многомиллионные взятки высокопоставленным спортивным чиновникам ради получения коммерческих прав на крупнейшие турниры. По данным расследования, с 1989 по 2001 год сумма незаконных выплат составила около 138 млн швейцарских франков (примерно 150 млн евро).

Планы ФИФА по созданию новой коммерческой компании и продаже части ее акций могут стать одной из самых масштабных реформ в истории мирового футбола. Руководство организации уверяет, что контроль над спортом останется за ФИФА, однако критики опасаются, что интересы частных инвесторов неизбежно начнут влиять на развитие главных футбольных турниров мира. Теперь проекту предстоит получить одобрение Совета ФИФА и большинства национальных футбольных ассоциаций.