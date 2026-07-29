Легендарный бразильский нападающий Неймар объявил, что больше не будет выступать за национальную сборную. Лучший бомбардир в истории команды заявил, что отдал ей «все сердце и всю жизнь» и считает свою международную карьеру завершенной.

О своем решении 34-летний футболист, выступающий за «Сантос», сообщил в интервью Actu Foot.

«Думаю, моя история в сборной Бразилии окончена. Я отдал все. Все сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не захочу это делать», — сказал Неймар.

Последний матч за Бразилию

Последним крупным турниром для форварда стал чемпионат мира 2026 года.

Сборная Бразилии дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии со счетом 1:2. Единственный гол бразильцев в той встрече забил именно Неймар.

Лучший бомбардир в истории сборной

Неймар дебютировал за национальную команду в 2010 году.

За 16 лет выступлений он провел 130 матчей, забил 80 голов и отдал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

За годы международной карьеры нападающий стал одним из главных символов бразильского футбола и неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Главные достижения

В составе национальной команды Неймар выиграл Кубок конфедераций 2013 года.

Кроме того, в 2016 году он в качестве капитана олимпийской сборной привел Бразилию к первой в истории страны золотой медали Олимпийских игр по футболу.

Заявление Неймара ставит точку в одной из самых ярких международных карьер современного футбола. За 16 лет в составе сборной Бразилии он стал ее лучшим бомбардиром, выиграл крупные международные турниры и вошел в историю как один из величайших игроков национальной команды.