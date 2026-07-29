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Из-за героя чемпионата мира могут изменить правила футбола 0 28

Спорт
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Возинья

Яркое выступление 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира 2026 года продолжает приносить неожиданные последствия. Ради самого популярного голкипера турнира в Чили готовы пересмотреть многолетнее правило, запрещающее футболистам использовать на форме прозвища вместо настоящих фамилий.

Сенсация чемпионата мира

Сборная Кабо-Верде стала одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года, впервые в своей истории выйдя в плей-офф.

В основное время африканская команда не проиграла ни одного матча, сумев выстоять даже против будущих финалистов — Испании и Аргентины.

Одним из главных героев турнира стал 40-летний вратарь Возинья. В матче против Испании он совершил семь спасений и не позволил будущим чемпионам мира поразить свои ворота.

После этого имя голкипера узнал весь футбольный мир.

Миллионы новых поклонников

После чемпионата мира Возинья буквально проснулся знаменитым.

За считаные дни на его страницы в социальных сетях подписались десятки миллионов человек, сделав его самым популярным вратарем планеты.

Интерес к футболисту проявляли клубы из Саудовской Аравии, Бразилии, США и даже России. СМИ также связывали его с «Интер Майами», где выступает Лионель Месси.

Однако в итоге легендарный голкипер подписал контракт с чилийским грандом «Коло-Коло», где играет Артуро Видаль.

Неожиданная проблема

С переходом возникла неожиданная сложность.

Настоящее имя вратаря — Жозимар Жозе Эвора Диас. Однако весь футбольный мир знает его исключительно под прозвищем Возинья.

По действующим правилам чемпионата Чили футболисты обязаны указывать на игровой форме свою официальную фамилию, а использование прозвищ запрещено.

Для клуба это означает, что футболки с именем «Возинья», которые наверняка пользовались бы большим спросом, выпускать нельзя.

Правила могут изменить

Руководство «Коло-Коло» уже обратилось в Национальную ассоциацию профессионального футбола Чили (ANFP) с просьбой сделать исключение или вовсе отменить действующий запрет.

В клубе считают, что разрешение использовать известное всему миру прозвище принесет пользу не только самому игроку, но и всему чилийскому футболу, повысив интерес болельщиков и продажи атрибутики.

Футбольные чиновники заявили, что готовы внимательно рассмотреть этот вопрос.

Примечательно, что ранее подобные ограничения в чилийском футболе уже отменялись, однако затем были введены вновь.

История Возиньи стала одним из самых необычных продолжений чемпионата мира 2026 года. Всего за несколько недель малоизвестный вратарь превратился в мировую звезду, а теперь его популярность может привести к изменению правил целого национального чемпионата.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #социальные сети #правила
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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