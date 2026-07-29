В полуфинале французы проиграли будущим чемпионам мира испанцам (0:2), а в матче за третье место уступили Англии (4:6). Сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей.

«Мы не привезли домой командный трофей. Болит и еще будет болеть некоторое время, я не буду вам лгать. Звание лучшего бомбардира турнира я принимаю с гордостью, но оно было бы намного прекраснее, если бы вместе с ним был и кубок. Возможно, мы должны были подарить вам более красивую концовку. Но мы не всегда выбираем финал истории - мы выбираем то, что вкладываем в нее, и мы отдали все», - написал Мбаппе.

Форвард выразил признательность товарищам по команде, подчеркнув, что «без их работы, рывков, передач и командного духа, который нес сборную от первого до последнего матча, он никогда бы не забил столько голов».

Отдельные слова благодарности он адресовал главному тренеру Дидье Дешаму и его штабу: «Спасибо ему, а также всему его штабу - всем тем, кого никто никогда не видит, но без кого ничего из этого было бы невозможно».

В своем обращении футболист также поблагодарил болельщиков: «Вы не спали допоздна, иногда до глубокой ночи из-за разницы во времени, чтобы смотреть, как мы играем на другом конце света. Дети с горящими глазами, мужчины и женщины всех возрастов и происхождения - все вместе, объединенные одним удовольствием».

На чемпионате мира-2026 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир турнира. На его счету десять голов и четыре результативные передачи в восьми матчах. Француз стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026).