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«Начинаю с нуля»: легендарная теннисистка лишилась состояния в 36 миллионов евро после развода 0 248

Спорт
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аранча Санчес-Викарио
ФОТО: Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес-Викарио призналась, что после развода практически полностью потеряла свое состояние. По словам четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема», она доверила управление финансами мужу и теперь вынуждена заново строить свою жизнь.

Испанская теннисистка рассказала, что за годы профессиональной карьеры заработала около 36 миллионов евро, однако почти все эти деньги были утрачены.

По словам Санчес-Викарио, финансовыми вопросами она никогда не занималась, полностью доверив управление семейным капиталом своему супругу Хосепу Сантакане.

«Я доверяла ему, потому что он был моим мужем и отцом моих детей», — объяснила спортсменка.

Судебные проблемы

В 2024 году Аранча Санчес-Викарио получила условный двухлетний срок по делу о сокрытии имущества.

Суд также обязал ее и бывшего мужа совместно выплатить 6,6 миллиона евро.

По словам теннисистки, ей удалось договориться с банком о порядке погашения долга, однако сейчас она перечисляет кредитору половину своих доходов.

«Начинаю с нуля»

После завершения спортивной карьеры Санчес-Викарио работает теннисным тренером в США.

В интервью программе Universo Calleja она призналась, что ей приходится фактически начинать жизнь заново.

«Я начинаю с нуля, как будто у меня не было теннисной карьеры», — сказала бывшая первая ракетка мира.

Окончательно развод с Хосепом Сантаканой был оформлен в начале 2026 года.

Легенда мирового тенниса

Аранча Санчес-Викарио — одна из самых титулованных теннисисток Испании. За свою карьеру она выиграла четыре турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, поднималась на первую строчку мирового рейтинга и долгое время входила в число сильнейших спортсменок планеты.

История Аранчи Санчес-Викарио стала напоминанием о том, что даже многомиллионные спортивные заработки не гарантируют финансовой безопасности. Сама спортсменка признается, что сегодня ей приходится заново строить свою жизнь и карьеру, одновременно выплачивая крупный долг банку.

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#теннис #Испания #финансы #спорт #развод #знаменитости #карьера
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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