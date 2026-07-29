Футбольный клуб «Рига» совершил яркий камбэк в ответном матче против северомакедонского «Вардара». Проигрывая 0:2, латвийская команда перевела игру в дополнительное время, где забила еще трижды и вышла в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Чемпион Латвии «Рига» во вторник на своем поле победил северомакедонский «Вардар» со счетом 5:2 после дополнительного времени и по сумме двух матчей выиграл противостояние — 8:4.

Несмотря на то что уже на 19-й минуте гости остались вдесятером после удаления Филипа Найдовски, именно «Вардар» первым открыл счет. На 17-й минуте отличился Давид Бабунски, а во втором тайме преимущество гостей увеличил Азер Омерагич.

К 66-й минуте «Рига» уступала 0:2, а по сумме двух встреч счет стал равным. Однако хозяева сумели спасти матч в самой концовке. На 87-й минуте Абдулрахман Тайво сократил отставание до минимума, сохранив команде шансы на продолжение борьбы.

Этот гол оказался решающим — именно он перевел двухматчевое противостояние в дополнительное время.

В овертайме преимущество «Риги» стало очевидным. Уже на 92-й минуте Рака Ауани сравнял счет, затем на 105-й минуте Ягу Сикейра вывел хозяев вперед, а вскоре после этого возле скамеек запасных произошла массовая потасовка, завершившаяся удалением представителей тренерских штабов обеих команд.

После возобновления игры «Рига» окончательно сняла вопросы о победителе. На 109-й минуте отличился Режиналду Рамирес, а незадолго до финального свистка красивый удар из-за пределов штрафной нанес Каю Феррейра, установив окончательный счет — 5:2.

Матч получился одним из самых драматичных для латвийского клуба в нынешнем еврокубковом сезоне. Несмотря на игру в большинстве почти весь матч, «Риге» пришлось отыгрываться после двух пропущенных мячей и лишь в дополнительное время удалось сломить сопротивление соперника.

Первый матч в Скопье также завершился победой латвийского клуба — 3:2, поэтому по сумме двух встреч «Рига» выиграла со счетом 8:4.

Теперь команда сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с победителем пары «Атерт Биссен» (Люксембург) — «ЭТО Дьер» (Венгрия). После первого матча венгерский клуб имеет комфортное преимущество, победив на выезде со счетом 6:2.

Помимо «Риги», борьбу во втором квалификационном раунде Лиги конференций продолжают еще три латвийских клуба — РФШ, «Ауда» и «Лиепая». Свои ответные матчи они проведут в четверг.

После вылета из квалификации Лиги чемпионов «Рига» сохраняет шансы пробиться в основной этап еврокубков через Лигу конференций. Следующим шагом для латвийского чемпиона станет третий квалификационный раунд.