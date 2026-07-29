Боксер отметил, что не может быть и речи об организации трёх или пяти поединков, как об этом говорят некоторые журналисты.

Двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который определился, с кем хочет провести последний бой в карьере, подтвердил, что проведет еще один бой перед завершением карьеры. Об этом он рассказал в интервью BBC Sport.

Украинский спортсмен отметил, что не может быть и речи об организации трёх или пяти поединков, как об этом говорят некоторые журналисты.

По словам 39-летнего Усика, он готов к своему "последнему танцу" на профессиональном ринге после того, как сдал все свои чемпионские пояса, завоеванные в реванше с Даниэлем Дюбуа.

"Я думаю, у меня остался последний танец. Последний - это значит один бой. Не три и не пять. Только один. В следующий раз вы увидите мой последний бой. Это все. После боя я скажу: "Спасибо всем. Я очень ценю это". И уйду", - добавил боксер.

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Ранее Усик рассказал, почему решил освободить свои чемпионские пояса. По словам боксера, он и в дальнейшем продолжает тренироваться и следовать собственному карьерному плану, поэтому пояса ему уже не нужны.

"Я продолжаю тренироваться. Я продолжаю строить свой карьерный план. Я освободил свои пояса, потому что за этот период трижды был абсолютным чемпионом мира. Теперь у нас есть новые молодые ребята, которые стояли в очереди и ждали поясов. Я был на их месте и тоже ждал. Я всё понимаю. Зачем мне держать все пояса? Я освободил их, чтобы супертяжелый вес начал развиваться. Я тоже жду и смотрю, что будет происходить. У меня самого остался последний танец", - сказал Усик.