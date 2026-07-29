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Зинедин Зидан возглавил сборную Франции, Роберто Манчини вернулся в Италию 0 48

Спорт
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зидан

После чемпионата мира сразу две европейские футбольные сборные сменили главных тренеров. Новым наставником Франции стал легендарный Зинедин Зидан, а сборную Италии вновь возглавил Роберто Манчини.

Федерация футбола Франции официально объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером национальной команды.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до 2030 года.

Зидан сменил Дидье Дешама, который покинул пост после завершения чемпионата мира 2026 года.

Легенда французского футбола

Зинедин Зидан считается одним из величайших футболистов в истории Франции.

В составе национальной сборной он стал чемпионом мира в 1998 году и выиграл чемпионат Европы 2000 года. В том же 1998 году полузащитник был удостоен престижной награды «Золотой мяч».

После завершения игровой карьеры Зидан добился выдающихся успехов и как тренер. Возглавляя мадридский «Реал», он трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, а также дважды приводил команду к победе в чемпионате Испании и клубном чемпионате мира.

Манчини снова возглавил Италию

Одновременно стало известно о возвращении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

Для итальянского специалиста это уже второй приход в национальную команду. Он руководил сборной с 2018 по 2023 год, добившись одного из главных успехов в современной истории итальянского футбола.

Теперь Манчини вновь предстоит вернуть команду в число сильнейших сборных мира.

Назначение Зинедина Зидана и возвращение Роберто Манчини стали одними из самых громких кадровых решений в мировом футболе после чемпионата мира 2026 года. Обе федерации рассчитывают, что именитые специалисты смогут начать новый успешный этап в истории своих национальных команд.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #лига чемпионов
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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