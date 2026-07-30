Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выступил в защиту инициативы по созданию новой коммерческой структуры, которой могут быть переданы права на коммерческое использование чемпионата мира и других турниров организации.

По словам Инфантино, создание компании FIFA Forward Enterprise (FFE) — это не принятое решение, а лишь предложение, которое станет частью обсуждения внутри организации.

«Это возможность, а не обязанность», — подчеркнул глава FIFA, отметив, что проект может быть реализован только после одобрения всеми 211 национальными футбольными федерациями и Советом FIFA.

Идея создания FFE была представлена во вторник и сразу вызвала неоднозначную реакцию. Критики опасаются усиления влияния частного капитала на мировой футбол и возможной коммерциализации главных турниров.

Инфантино, однако, считает, что сегодня далеко не весь коммерческий потенциал мирового футбола используется эффективно, а значительная часть доходов не доходит до тех стран и федераций, которым особенно необходима финансовая поддержка.

Предполагается, что новая компания займется коммерческим развитием всех соревнований FIFA, включая продажу спонсорских пакетов, телевизионных прав, лицензирование и запуск новых коммерческих проектов.

По словам президента организации, для такой деятельности требуются специальные знания и опыт, отличающиеся от навыков, необходимых для управления самим видом спорта.

Инфантино также заверил, что создание новой структуры никак не изменит сам футбол или формат соревнований, а болельщики, по его мнению, только выиграют от увеличения инвестиций в развитие игры по всему миру.

Согласно представленному плану, FIFA рассчитывает до конца года привлечь около 4,2 млрд долларов за счет продажи части коммерческих прав новой компании.

Федерациям, которые поддержат инициативу, организация намерена выплатить по 40 млн долларов каждой.

FIFA предлагает изменить не спортивную, а коммерческую модель управления своими турнирами. Если проект получит поддержку, часть доходов от чемпионатов мира и других соревнований будет привлекаться через новую компанию с участием частного капитала, а национальные федерации получат дополнительное финансирование.

Окончательное решение по созданию FIFA Forward Enterprise пока не принято. В ближайшее время инициативу обсудят национальные федерации, после чего вопрос вынесут на голосование Совета FIFA.