Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией в британском футболе, получила в сезоне 2025/26 рекордные 1744 обращения. Это на 25% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных инцидентов также достигло максимума – 1255.

Количество сообщений об антисемитизме выросло на 43% и составило 93. Это самый высокий показатель за пять лет, в течение которых организация ведет расширенную статистику.

Больше всего обращений по-прежнему связано с расизмом – 792 случая, или 45% от общего числа. Сообщения о гомофобии выросли на 46% – до 203, о сексизме – на 12%, до 216, об исламофобии – на 88%, до 60.

Рост зафиксирован во всех сегментах футбола. В профессиональных лигах и любительском футболе число обращений увеличилось на 41%, а в интернете – на 5%.

Kick It Out также получила 142 сообщения о массовых дискриминационных выкриках на стадионах. Это на 41% больше, чем в предыдущем сезоне.

В организации отметили рост расистских, сексистских, гомофобных, трансфобных и дискриминационных высказываний в адрес людей с инвалидностью. Число жалоб на дискриминацию в отношении судей и других официальных лиц достигло 97 – столько же было зарегистрировано за три предыдущих сезона вместе взятых. Более трети таких обращений касались сексизма в отношении женщин-судей.

В юношеском футболе число сообщений растет пятый сезон подряд. В турнирах среди игроков младше 18 лет зарегистрировали 248 обращений – на треть больше, чем годом ранее.

Генеральный директор Kick It Out Сэмюэл Окафор заявил, что дискриминация остается глубоко укорененной проблемой британского футбола: "Эти цифры показывают, что дискриминация по-прежнему широко распространена в игре".

По его словам, рост числа обращений также говорит о том, что люди чаще готовы сообщать о нарушениях.

"Мы продолжим работать с футбольными властями, клубами, лигами, регулирующими органами и правительством, чтобы сообщения о дискриминации сопровождались четкими и последовательными действиями", – резюмировал гендиректор Kick It Out.