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ФИФА намерена продолжить обсуждение плана по привлечению частных инвесторов 0 32

Спорт
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инфантино

В пятницу Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на критику, пообещав продолжить открытое и демократическое обсуждение с заинтересованными сторонами предлагаемого плана по привлечению частных инвестиций.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что готов бойкотировать чемпионат мира из-за предложения о создании коммерческой дочерней компании, которая будет организовывать крупнейшие мероприятия ФИФА и позволит частным инвесторам приобрести в ней долю.

В своем заявлении ФИФА сообщила, что все входящие в нее ассоциации должны иметь возможность рассмотреть этот план.

«Никто не продает футбол, — говорится в заявлении ФИФА. — ФИФА никогда бы даже не стала рассматривать такой вариант».

ФИФА заявила, что прислушалась к мнению конфедераций, включая УЕФА и Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

«Мы уважаем публично высказанные мнения и опасения и подтверждаем нашу приверженность открытому и демократическому обсуждению, — говорится в заявлении. — Запланированному нами процессу консультаций помешало недостоверное освещение в СМИ. Мы продолжим этот процесс, чтобы у каждой ассоциации-члена была возможность высказать свое мнение, основываясь на фактах».

По данным ФИФА, этот план может привлечь до 4,2 миллиарда долларов, основываясь на оценке стоимости инициативы FIFA Forward Enterprise (FFE) в 20 миллиардов долларов.

В случае одобрения проект сможет обеспечить каждой из 211 ассоциаций-членов ФИФА единовременную выплату в размере 20 миллионов долларов в начале 2027 года, а также увеличить их финансирование на цикл 2027–2030 годов с нынешних восьми до 20 миллионов долларов.

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#УЕФА #футбол #финансы #спорт #фифа
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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