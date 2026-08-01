Латвийский экипаж Мартиньша Сескса и Ренарса Франциса попал в аварию на 14-м спецучастке Ралли Финляндии. После нескольких переворотов автомобиль получил повреждения, и экипаж сошел с субботней дистанции, однако рассчитывает вернуться в гонку в воскресенье.

Экипаж Мартиньша Сескса и Ренарса Франциса не смог завершить субботнюю программу Ралли Финляндии после аварии на 14-м спецучастке — десятом этапе чемпионата мира по ралли (WRC).

До инцидента латвийцы занимали высокое пятое место в общем зачете, уступая лишь четырем экипажам Toyota Gazoo Racing и сохраняя шансы на один из лучших результатов сезона.

По словам Сескса, причиной аварии стала небольшая ошибка при прохождении поворота.

«Дорога была немного извилистой, и мы не совсем попали на внутреннюю траекторию, из-за чего оказались снаружи, где был кювет. Машину подбросило, и мы несколько раз перевернулись», — рассказал пилот порталу DirtFish.

После аварии экипаж досрочно завершил выступление в субботней части гонки. Теперь команда доставит автомобиль в сервисный парк, где механики оценят объем повреждений.

Если машину удастся восстановить, Сескс и Францис смогут вернуться на старт в воскресенье. Это позволит побороться за дополнительные очки, которые разыгрываются на заключительном спецучастке Power Stage.

«Мы отвезем машину обратно в сервис, а потом посмотрим, что сможем сделать завтра. Конечно, было бы хорошо снова выйти на старт», — сказал Сескс.

Инцидент оказался не единственным на этом спецучастке. В аварию также попал британец Элфин Эванс, занимавший второе место в общем зачете. Его автомобиль несколько раз перевернулся, однако с помощью зрителей экипаж смог продолжить движение и добраться до сервисного парка.

Для Сескса это особенно обидный сход, поскольку большую часть гонки он уверенно держался в первой пятерке и демонстрировал высокий темп на одном из самых сложных этапов чемпионата мира.

В воскресенье участников ждут два заключительных спецучастка. Первый стартует в 10:35, а прямую трансляцию соревнований покажет канал Go3 Sport 1.