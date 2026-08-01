ФИФА отказалась от идеи продать часть коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Решение было принято после жесткой критики со стороны футбольных ассоциаций и угрозы бойкота турниров со стороны всех членов УЕФА.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил об отказе от планов по продаже части прав на чемпионаты мира и другие турниры частным инвесторам, пишет DW.

По словам главы ФИФА, организация решила отказаться от проекта после консультаций с футбольными ассоциациями, поскольку инициатива вызвала серьезные разногласия.

«Внимательно выслушав все точки зрения, мы поняли, что этот проект привел к разногласиям, которые перестали отвечать изначально поставленной цели. Наша цель всегда заключалась — и будет заключаться — в объединении и развитии», — заявил Инфантино.

Он добавил, что ФИФА не будет продолжать работу над этим предложением и намерена в ближайшее время провести встречу со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обсудить дальнейшее развитие мирового футбола.

Идея продажи части коммерческих прав ранее вызвала широкий резонанс. По данным СМИ, среди потенциальных инвесторов назывались структуры, связанные с родственниками Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

Инфантино утверждал, что привлечение частных инвестиций позволило бы увеличить доходы национальных футбольных ассоциаций примерно в четыре раза. Для обсуждения инициативы федерациям был установлен срок до 19 сентября.

Однако против проекта резко выступили европейские футбольные организации. 30 июля все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, заявили, что готовы бойкотировать турниры ФИФА, если продажа прав будет реализована.

«Никто не имеет морального права продавать то, что находится у него лишь на ответственном хранении ради будущих поколений», — заявили в УЕФА.

Позднее к критике присоединилась и конфедерация КОНКАКАФ, объединяющая 41 футбольную федерацию Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Это значительно усилило давление на руководство ФИФА и поставило под угрозу реализацию инициативы.

Отказ ФИФА от спорной инициативы позволил избежать открытого конфликта с крупнейшими футбольными конфедерациями и угрозы бойкота международных турниров.