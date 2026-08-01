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Конфликт в мировом футболе: УЕФА публично выступил против Инфантино 0 59

Спорт
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: FIFA UEFA
ФОТО: BB.LV/AI

УЕФА выступил с беспрецедентно жестким заявлением в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, заявив, что руководство организации утратило доверие футбольного сообщества. Поводом стал отказ ФИФА от спорного плана продажи части коммерческих прав на свои турниры.

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) публично выразил недоверие президенту ФИФА Джанни Инфантино после отказа Международной федерации футбола от масштабной коммерческой реформы.

Ранее ФИФА планировала создать частную дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) и передать ей часть коммерческих прав на чемпионаты мира и другие международные турниры. Предполагалось, что проект позволит привлечь до конца года около 4,2 млрд долларов.

Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением внутри футбольного сообщества, после чего Инфантино заявил, что отказывается от дальнейшего продвижения этого плана.

Несмотря на это, УЕФА потребовал полностью раскрыть, как именно разрабатывался проект.

«Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и всего футбольного сообщества», — говорится в заявлении европейской организации.

Одним из аргументов в поддержку проекта должны были стать дополнительные выплаты национальным футбольным федерациям.

Инфантино ранее заявлял, что каждая ассоциация, поддержавшая реформу, могла бы получить по 40 млн долларов.

Согласно предложенной схеме, в начале 2027 года все 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА получили бы единовременную выплату в размере 20 млн долларов. Кроме того, финансирование по программе FIFA Forward на цикл 2027–2030 годов планировалось увеличить с нынешних 8 млн до 20 млн долларов для каждой федерации.

Фактически конфликт вышел далеко за рамки обсуждения коммерческой сделки. Жесткое заявление УЕФА свидетельствует о серьезном обострении отношений между двумя крупнейшими футбольными организациями мира и ставит под вопрос уровень доверия к нынешнему руководству ФИФА.

Пока в ФИФА не комментировали заявление УЕФА и требования раскрыть детали подготовки проекта.

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#УЕФА #футбол #спорт #фифа #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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