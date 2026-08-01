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После концерта Prāta vētra газон стадиона в Лиепае восстановили за 17 тысяч евро 0 66

Спорт
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: трава на стадионе
ФОТО: скриншот видео LTV

Менее чем через две недели после концерта группы Prāta vētra на стадионе в Лиепае завершилось восстановление футбольного поля. Работы обошлись почти в 17 тысяч евро, а представители футбольного клуба говорят, что теперь покрытие стало даже лучше прежнего.

Газон стадиона в Лиепае, поврежденный после концерта группы Prāta vētra 18 июля, полностью восстановлен. На работы по замене покрытия было потрачено почти 17 000 евро, сообщили в сюжете Латвийского телевидения.

После концерта состояние поля вызвало обеспокоенность Лиепайского самоуправления, однако представители группы оперативно подключились к решению вопроса.

По словам руководителя менеджмента Prāta vētra Айи Аушкапы, подобные ситуации предусмотрены заранее.

«Для подобных случаев привлекаются страховые компании, которые оценивают, является ли произошедшее страховым случаем и подпадает ли оно под условия полиса», — пояснила она.

Как отмечается, основной ущерб газону был нанесен не во время самого концерта, а при демонтаже сцены и оборудования. Из-за дождливой погоды тяжелая техника повредила покрытие значительно сильнее.

Стадион является домашней ареной футбольных клубов «Лиепая» и «Гробиня». Из-за восстановительных работ ФК «Лиепая» пришлось перенести матч квалификации Лиги конференций УЕФА, а также две игры чемпионата Латвии.

«Мы приспособились, ничего критичного не произошло. Были лишь небольшие организационные сложности с проведением матча в Юрмале», — рассказал директор клуба Давид Янсонс.

Восстановление началось практически сразу после концерта. На участке площадью около 1000 квадратных метров уложили специально выращенный рулонный газон, предназначенный для профессиональных футбольных полей. Сами работы заняли около недели, однако новому покрытию еще предстоит полностью укорениться.

По словам члена правления Лиепайского олимпийского центра Мартиньша Грундманиса, в ближайшее время специалисты продолжат интенсивный уход за полем, включая регулярный полив, чтобы новый газон быстрее прижился.

После завершения работ представители футбольного клуба остались довольны результатом.

«Выглядит очень хорошо. Даже в штрафной площади и во вратарской есть густой газон, что летом встречается довольно редко. Всё хорошо — и концерт был отличный, и стадион будет хорошим, и поле будет хорошим», — отметил Давид Янсонс.

Представители Prāta vētra подчеркнули, что страхование подобных рисков и двухнедельный перерыв в использовании площадки после крупных концертов являются обычной практикой при проведении таких мероприятий.

Восстановить поле удалось менее чем за две недели, и теперь стадион снова готов принимать футбольные матчи.

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#футбол #Латвия #спорт #восстановление #стадион #Лиепая
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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