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В Латвии вступил в силу новый Закон о спорте: какие изменения он принесет 1 365

Спорт
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Легкоатлетка Музе
ФОТО: Thought Co

С 1 августа в Латвии вступил в силу новый Закон о спорте, который предусматривает реформу управления отраслью, изменение модели финансирования и создание единого спортивного регистра. Власти рассчитывают сделать систему более современной, прозрачной и эффективной.

С сегодняшнего дня в Латвии действует новый Закон о спорте. Он заменяет прежний закон, принятый еще в 2002 году, и предусматривает масштабные изменения в управлении спортивной отраслью и распределении финансирования.

Как отмечают в Сейме, документ разработан с учетом современных требований и призван устранить недостатки существующей системы. По оценке парламента, нынешняя модель управления спортом остается раздробленной, а принятие решений нередко осложняется отсутствием единого подхода и полной информации.

Одним из ключевых нововведений станет создание Государственного спортивного фонда. Предполагается, что он позволит расширить источники финансирования спорта и сделать распределение средств более эффективным.

Еще одно важное изменение — появление единого Спортивного регистра. В нем будут собраны сведения о спортивных организациях, спортсменах, тренерах, образовательных программах, спортивных объектах и государственном финансировании.

Это означает, что управление отраслью должно стать более прозрачным, а решения — основываться на актуальных данных, а не только на отдельных отчетах или статистике.

Особое внимание в новом законе уделено развитию детского и юношеского спорта. Также документ предусматривает более активное участие самоуправлений в развитии спортивной инфраструктуры и расширении возможностей для занятий массовым спортом.

Кроме того, закон направлен на укрепление сотрудничества между системой образования и спортивными организациями, а также на создание более доступной среды для занятий спортом, в том числе для людей с инвалидностью.

В документе отдельно закреплены принципы честной игры, безопасности и этики, а также установлены новые требования к признанию спортивных федераций. В частности, они должны будут обеспечивать большую открытость финансовой отчетности.

Сохранились и ограничения, введенные после начала полномасштабной войны России против Украины. Закон запрещает проводить в Латвии спортивные соревнования с участием представителей России и Беларуси, а также ограничивает сотрудничество с спортивными организациями этих стран.

Новый Закон о спорте станет основой дальнейшей реформы отрасли. Практическая реализация большинства изменений будет происходить постепенно по мере создания новых механизмов управления и финансирования.

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#Латвия #спорт #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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