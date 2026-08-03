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Историческая победа: латвийцы Плявиньш и Фокеротс выиграли турнир высшего уровня 1 242

Спорт
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плявиньш и Фокеротс
ФОТО: LETA

Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс одержали крупнейшую победу в своей совместной карьере, выиграв турнир серии Elite 16 в Рио-де-Жанейро. Это первый титул такого уровня как для дуэта, так и для латвийского мужского пляжного волейбола.

Латвийские пляжные волейболисты Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс стали победителями турнира серии Elite 16 Мирового тура Beach Pro Tour, который завершился в Рио-де-Жанейро.

Для пары это первый совместный титул на соревнованиях серии Elite 16. Кроме того, впервые в истории латвийский мужской дуэт выиграл турнир высшего уровня в современной структуре Beach Pro Tour.

В финале посеянные под вторым номером латвийцы уверенно обыграли французов Реми Бассеро и Кальвина Айе со счетом 2:0 (21:17, 21:11).

За победу Плявиньш и Фокеротс получили 1200 рейтинговых очков и призовые в размере 40 тысяч долларов США.

По пути к титулу латвийцы не проиграли ни одного матча. Они выиграли все три встречи группового этапа, а затем одержали еще четыре победы в плей-офф.

В полуфинале Плявиньш и Фокеротс в напряженной борьбе победили австрийцев Тима Бергера и Тимо Хаммарберга — 2:0 (21:16, 28:26).

Французский дуэт Бассеро и Айе вышел в финал после победы над своими соотечественниками Тео Ротаром и Арно Готье-Ра — 2:0 (21:12, 21:16).

Бронзовые медали завоевали Ротар и Готье-Ра, обыгравшие австрийцев в трех сетах.

Elite 16 — высшая категория турниров в системе Beach Pro Tour. Победа на соревнованиях такого уровня считается одним из самых престижных достижений в мировом пляжном волейболе и приносит максимальное количество рейтинговых очков.

Успех в Рио стал самым значимым результатом в совместной карьере Плявиньша и Фокеротса и укрепил позиции латвийского дуэта в мировом рейтинге.

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#Латвия #спорт #пляжный волейбол
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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