Средства предназначены для 18 молодых латвийских спортсменов, которые готовятся к участию в IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал) в 2026 году. Финансирование выделено в рамках целевой программы «Подготовка к Дакару-2026» и будет направлено непосредственно соответствующим спортивным федерациям Латвии для качественной подготовки спортсменов.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Сенегала Дакаре с 31 октября по 13 ноября этого года. Это станет первым олимпийским мероприятием такого масштаба, которое пройдет на африканском континенте.

Утвержденная сумма в 30 000 долларов США распределена поровну между всеми 18 спортсменами, завоевавшими право выступить на Играх в Дакаре. При этом средства перечисляются непосредственно спортивным федерациям, чтобы они могли обеспечить полноценную подготовку спортсменов — тренировочные сборы, спортивный инвентарь, медицинское сопровождение и другие необходимые ресурсы вплоть до начала соревнований.

Финансирование получат следующие спортивные федерации Латвии:

Латвийская федерация гребли (пляжный спринт) — 1 спортсменка (около 1666 долларов США). Латвийский баскетбольный союз (баскетбол 3×3) — 4 спортсмена (около 6664 долларов США). Латвийский союз бокса — 1 спортсмен (около 1666 долларов США). Латвийский союз парусного спорта — 1 спортсменка (около 1666 долларов США). Латвийская федерация плавания — 2 спортсмена (около 3332 долларов США). Латвийская федерация велоспорта — 1 спортсмен (около 1666 долларов США). Латвийская федерация спортивной борьбы (пляжная борьба) — 1 спортсменка (около 1666 долларов США). Латвийская федерация спортивных танцев (брейкинг) — 1 спортсмен (около 1666 долларов США). Латвийская федерация ушу — 1 спортсмен (около 1666 долларов США). Латвийская федерация тхэквондо — 1 спортсмен (около 1666 долларов США). Латвийская федерация триатлона — 1 спортсмен (около 1666 долларов США). Латвийский союз легкой атлетики — 3 спортсмена (около 4998 долларов США).

В Играх примут участие юные спортсмены со всего мира, которым на момент соревнований не исполнится 18 лет (максимальный возраст — 17 лет).

Общее число участников не превысит 2700 спортсменов, представляющих 206 национальных олимпийских комитетов.