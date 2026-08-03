В Латвии разгорается конфликт вокруг возможного лишения спортсменов государственного финансирования за участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Олимпийский комитет предупреждает о двойных стандартах, а сами атлеты задаются вопросом: почему украинцам можно, а латвийцам — нет?

Большинство из правительства Латвии заняли однозначную позицию: государственное финансирование не должно использоваться для стартов в соревнованиях вместе со спортсменами из стран-агрессоров — России и Беларуси. В настоящее время насчитывается уже более 20 таких видов спорта, и их число, вероятно, вскоре вырастет, что вызывает у спортивного сообщества опасения по поводу последующего финансирования, сообщает LSM+.

Президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Раймонд Лаздиньш подчеркнул, что украинцы соревнуются вместе со спортсменами из стран-агрессоров, а их участие финансируется из государственного бюджета Украины — бюджета, который поддерживают финансово как правительство Латвии, так и жители нашей страны.

Лаздиньш считает, что если латвийских спортсменов лишить доступа к государственному финансированию, то это поставило бы их в неравное положение с украинскими атлетами.

«Хотелось бы понять, в чем заключается принцип равенства, а такой принцип должен существовать. Если в случае с украинскими атлетами используются латвийские деньги, а также средства Эстонии и Литвы, то нужно понимать, каким будет принцип равенства», — отметил президент ЛОК.

Ведущий латвийский шоссейный велогонщик Том Скуиньш задается вопросом: стоит ли латвийцам бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров, если в них также участвуют Украина и другие страны Балтии? «Я считаю важным иметь четкое представление о принятой политике, чтобы избежать недоразумений, — подчеркнул Томс Скуиньш. — Лично я не знаю, насколько полезно участие украинцев и спортсменов из других стран Балтии в таких соревнованиях. Действительно ли бойкот со стороны латвийских спортсменов что-то изменит?»

В свою очередь, чемпионка мира по пляжному волейболу Тина Граудиня не считает по-настоящему правильным, когда какая-либо организация решает, может ли спортсмен выполнять свою работу или не может. «Меня сейчас злит, что нас, спортсменов, заставляют быть между двух огней, высказываться — как мы поступим в отношении россиян, будем ли мы с ними играть или нет, — подчеркнула Тина Граудиня. — В то же время в Латвии есть предприятия, которые торгуют с Россией и, по сути, предоставляют средства, позволяющие ей продолжать войну в Украине». Граудиня пока не решила, как поступит, если ей придется играть против российских спортсменов на соревнованиях. «Надо будет думать. Ситуация многогранная — здесь нет белого и черного. Мне кажется, что люди, продвигающие одну крайнюю точку зрения, не учитывают всю сложность положения, с которым мы, спортсмены, сталкиваемся ежедневно», — отметила бич-волейболистка.

Призер Олимпийских игр и президент Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктор Щербатых не критикует напрямую правительство Латвии, но полагает, что в случае прекращения государственного финансирования спортсмены заслуживают компенсации за моральный ущерб.

«Кто возместит моральный урон, если ты готовишься к Олимпийским играм, а международная и европейская федерации внезапно объявляют — мы приняли решение, мы допустили страны-агрессоры к соревнованиям?» — подчеркнул Виктор Щербатых.

По его мнению, было бы неразумно отказываться от участия в тех видах спорта, где у Латвии есть реальные шансы на медали, поскольку это лишь повысило бы вероятность того, что на пьедестал почета поднимутся российские спортсмены. «Мы в Латвии говорим: мы отказываемся! Ничего не хочу сказать – молодцы. Но украинцы-то выступают! Если мы отказываемся от борьбы за медали, страна-агрессор поднимается на третье место. И какую рекламу вы видим? Первое место, второе место и страна-агрессор. Немыслимо!» — эмоционально заявил Виктор Щербатых.