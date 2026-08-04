Защитник сборной Латвии Артур Жагарс продолжит карьеру в чемпионате Китая. Он подписал контракт с клубом «Чжэцзян Голден Буллз» и станет первым латвийским баскетболистом, выступающим в сильнейшей китайской лиге.

Латвийский баскетболист Артур Жагарс продолжит карьеру в чемпионате Китая. Агентство Future Sports Group сообщило, что игрок подписал контракт на следующий сезон с клубом «Чжэцзян Голден Буллз», выступающим в Китайской баскетбольной ассоциации (CBA).

Этот переход станет историческим для латвийского баскетбола — Жагарс станет первым представителем Латвии, который сыграет в сильнейшей профессиональной лиге Китая.

Новая команда латвийца завершила прошлый сезон на шестом месте в регулярном чемпионате CBA среди 20 клубов. В плей-офф «Чжэцзян Голден Буллз» дошел до четвертьфинала, где завершил борьбу за титул.

Переход состоялся спустя несколько недель после того, как турецкий «Фенербахче» решил не продлевать сотрудничество с игроком. Контракт с одним из сильнейших клубов Европы Жагарс подписал в 2023 году сроком на три сезона.

Однако дебютный сезон после подписания соглашения он провел в аренде в литовском клубе «Вулвз» из Вильнюса. Тогда баскетболист получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок колена, но сумел восстановиться и вернуться на площадку до окончания сезона.

До перехода в Турцию Жагарс несколько лет находился в системе испанского «Ховентута». За это время он также выступал на правах аренды за таллинский «Калев/Крамо», немецкий «Лёвен Брауншвейг» и литовский «Невежис».

Широкой аудитории баскетболист стал особенно известен после чемпионата мира 2023 года, где был одним из лидеров сборной Латвии. Тогда национальная команда сенсационно заняла пятое место — лучший результат в своей истории на мировых первенствах.

Переезд в Китай станет для Жагарса новым этапом карьеры. В последние годы чемпионат CBA активно привлекает игроков с опытом выступлений в ведущих европейских лигах, а уровень конкуренции в нем продолжает расти.